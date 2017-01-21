Канадцям, які їхали на інавгурацію до США, на кордоні було відмовлено у в'їзді

Прикордонники відмовили у в'їзді до США кільком канадцям, які їхали або на інавгурацію Дональда Трампа, або на суботній марш у Вашингтоні, повідомляє агентство Рейтер

Відносини між Канадою та Сполученими Штатами Америки наразі знаходяться під пильною увагою після обрання президентом США Дональда Трампа, який пообіцяв зробити «Америку перш за все» та переглянути торговельні угоди з Мексикою і Канадою.

«Мені здається, що вони просто не були зацікавлені в тому, щоб ми були в країні під час інавгурації», каже Саша Дайк, 34-річна медсестра з Монреаля.

Дайк разом з п'ятьма іншими канадцями і двома французькими громадянами були затримані на дві години на перетині кордону Лаколь. Їх обшукали, змусили розблокувати мобільні телефони та відмовили у в'їзді до США.

20-річному студенту фізики з університету Макґілла в Монреалі Джозефу Декуна також відмовили у в'їзді на перетині кордону Лаколь між Квебеком і штатом Нью-Йорк після того, як його прямо запитали, чи він, його партнер і друг підтримують або ж виступають проти Трампа.

«Ми були відвертими і пояснили, що ми абсолютно проти Трампа», сказав він.

Митна та прикордонна служба США повідомила в заяві електронною поштою, що вони не мають права обговорювати окремі випадки.

У Монреалі невелика група протестуючих перед консульством США спалила американський прапор та опудало Трампа. Про це цвідчать фотографії, розміщені в Твіттері.

По всій Канаді також відбуваються марші, які співпадають з Маршем жінок на Вашингтон у суботу. 26 тисяч осіб зареєструвалися для участі у цих маршах в 31-му місті Канади.

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