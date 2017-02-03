У США закликають Росію припинити насильство на Донбасі

Резолюцію в цій справі внесла на розгляд Палати представників Конгресу США співголова «Українського конгресового кокусу» Марсі Каптур.

Член Палати представників Конгресу США і співголова «Українського конгресового кокусу» Марсі Каптур внесла на розгляд резолюцію, яка закликає Росію покласти край порушенням угоди про припинення вогню і зупинити насильство на Донбасі.

Співспонсорами резолюції виступили колеги Каптур конгресмени Енді Гарріс, Браян Фітцпатрік та Сандер Левін.

У заяві, оприлюдненій з приводу внесення резолюції, Марсі Каптур зазначила, що через день після того, як президент Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, у Східній Україні посилилися насильницькі напади з боку Росії, внаслідок яких загинули і були поранені десятки людей, а тисячі залишилися без електроенергії при морозних зимових температурах.

Тривала агресія Росії в Україні є частиною кампанії, покликаної підірвати США та її союзників по НАТО, - зазначила Каптур.

«Росія випробовує нашу нову адміністрацію й Америка мусить виступити на захист народу України та засудити дії Росії Володимира Путіна. Саме тому я разом з моїми колегами в «Українському кокусі» внесла резолюцію з такою метою. Я запрошую моїх колег у Палаті представників разом зі мною закликати Російську Федерацію припинити насильство і дотримуватися режиму припинення вогню».

Марсі Каптур також зазначила, що Росія мусить вивести важку зброю і війська, припинити фінансування сепаратистів, створити умови для ремонту критично важливої інфраструктури та виконати всі зобов’язання, взяті на себе згідно з Мінськими угодами.

«Америці необхідно надати Україні допомогу для подолання гуманітарної кризи перед якою вона опинилася. А почати можна з цього, щоб вимагати від Росії - припинення насильства», - заявила член Палати представників Конгресу США Марсі Каптур.

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