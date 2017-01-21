Меттіс і Келлі затверджені міністрами оборони і національної безпеки

Голосування в Сенаті відбулося незабаром після церемонії інавгурації

Переважною більшістю голосів Сенат затвердив призначення генерала Корпусу морської піхоти у відставці Джеймса Меттіса на посаду міністра оборони і призначення іншого генерала у відставці, Джона Келлі, на посаду міністра національної безпеки США.

Меттіс і Келлі, яким по 66 років, стали першими членами кабінету президента Дональда Трампа, які пройшли процедуру затвердження, після чого були негайно приведені до присяги.

Сенат провів голосування незабаром після церемонії інавгурації біля Капітолію, коли парад з нагоди вступу Трампа на посаду тільки починався.

«Я пишаюся тим, що ці два американські герої стали членами моєї адміністрації», – сказав Трамп у короткій заяві.

Меттіс виступив з теплим вітальним посланням, адресованим американським військам в усьому світі, в якому дав високу оцінку їх роботі, як «вартовим і правоохоронцям нашої країни».

Новий глава Пентагону також пообіцяв докладати зусиль, щоб «наші військові були готові до боїв – сьогодні і в майбутньому».

Затвердження Меттіса було підтримано 98 голосами «за» при одному «проти». Результати голосування щодо затвердження Келлі: 88 «за», 11 «проти».

Крім того, більшість сенаторів у п’ятницю підтримали проведення в понеділок голосування про твердженням конгресмена Майка Помпео на посаду директора ЦРУ.

Новий глава Пентагону Меттіс раніше очолював Центральне командування США. Келлі очолював Південне командування, у веденні якого знаходяться військові операції США в Центральній і Південній Америці, а також в Карибському басейні.

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