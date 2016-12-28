Керрі обміркує перспективу досягнення мирної угоди між Ізраїлем і палестинцями

Державний секретар США Джон Керрі в середу представить своє бачення того, як можна врегулювати конфлікт між Ізраїлем і палестинцями.

Це було головним питанням для Керрі, коли він зайняв посаду очільника Державного департаменту в лютому 2013 року, проте роки переговорів, включно з деякими інтенсивними періодами човникової дипломатії, не принесли розв’язки, яка передбачає мирне співіснування двох держав, що, на його думку, є єдиним шляхом досягнення миру.

Керрі залишається на посаді керівника Державного департаменту до інавгурації нового президента, проте, за словами представника зовнішнього відомства США Марка Тонера, Керрі вважає, що його обов’язком є використати решту часу для представлення того, що він вважає шляхом до поступу.

У промові два тижні тому Керрі висловив оптимізм щодо майбутнього, хоча всі в регіоні знають, що можливості досягнення миру дедалі менші.

Керрі вдалося привести обидві сторони до участі в мирних переговорах протягом дев’яти місяців, але цей процес припинився у квітні 2014 року без досягнення угоди. Кілька місяців пізніше війна в секторі Газа, в результаті якої загинуло 2100 палестинців, довела до патової ситуації, яка триває по сьогоднішній день.

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