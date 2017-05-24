Президент Андервуд з «Карткового будинку» став героєм фотосесії офіційного фотографа Обами

Компанія Netflix найняла фотографа, що фіксував на плівку президентство Барака Обами і Рональда Рейґана, для зйомок Кевіна Спейсі в ролі президента США в серіалі «Картковий будинок», повідомляє CNN.

З наближенням п’ятого сезону серіалу, американський провайдер фільмів «на вимогу» Netflix зробив сміливий маркетинговий хід, який стирає межі між реальністю і вигадкою в американській політиці.

Піт Суза, колишній головний офіційний фотограф Білого дому для президента Обами, зробив серію світлин під час візиту вигаданого президента Френка Андервуда до столиці США в понеділок. Кевін Спейсі, який грає роль державного лідера, відвідав знакові місця Вашингтона.

Після понеділкових подій вашингтонське метро опублікувало фотографію у Twitter з подякою президенту Андервуду за те, що він скористався їхніми послугами: «Було приємно мати вас на борту вчора, пане президенте!».

Суза почав фотографувати американських президентів за адміністрації Рональда Рейґана. Видавництво Little, Brown and Company оголосило минулого місяця, що Суза видасть книгу з понад 300 фотографіями з тисяч, які він зробив під час президентства Обами, інформує CNN.

Сам фотограф так відгукнувся про роботу: «Чи фотографувати справжнього президента, чи вигаданого героя президента, це захопливий досвід».

П’ятий сезон серіалу «Картковий будинок» з’явиться на Netflix 30 травня.

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