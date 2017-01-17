Боксер, який нокаутував українця Хитрова заявив, що не сумнівався у результаті

Американець Імманувель Алім, який несподівано для більшості оглядачів нокаутував українського боксера-професіонала Євгена Хитрова, заявив, що був переконаний, що шокує світ.

«Ми знали, що шокуємо світ. Ми багато тижнів відпрацьовували специфічні рухи, щоб повністю використати нагоду, коли вона з'явиться у бою. Мій тренер завжди казав мені лишатись спокійним та уважним навіть у складні моменти, і що навіть непростий початок не має забирати у мене віру, що мої зусилля принесуть результат», - написав американець на своїй сторінці в Instagram у пості-подяці тренеру.

Алім виграв в українця Євгена Хитрова технічним нокаутом у шостому раунді бою за пояс WBC Silver.

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