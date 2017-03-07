Клімкін говорив з Тіллерсоном про те, що робити з невиконанням Росією Мінських угод

Міністр закордонних справ України планує розповісти американським сенаторам, що Росії не можна довіряти. Про це Павло Клімкін заявив у Вашингтоні, де у вівторок провів зустріч із головою Державного департаменту США Рексом Тіллерсоном. Клімкін також має виступити у якості свідка на слуханнях у Сенатському підкомітеті з бюджетних асигнувань, присвячених "Політиці та намірам Росії щодо окремих європейських країн".

Хочу чітко сказати, що США будуть залишатись максимально заангажованими у цьому процесі

"Я буду говорити про те, як ми розуміємо основні передумови та основну логіку сьогоднішньої російської позиції. Я буду говорити про те, що Росії сьогодні аж ніяк не можна довіряти, що Росія порушила усі фундаментальні принципи міжнародного права і звичайно політичні забов'язання", - заявив Клімкін, відповідаючи на запитання "Голосу Америки".

Міністр також планує розповісти сенаторам про варіанти співпраці США та України, про необхідність продовження підтримки України з боку США, в тому числі співпраці у безпековій сфері.

Клімкін відзначив, що говорив з Рексом Тіллерсоном про можливі кроки для того, щоб "змінити ситуацію із невиконанням Росією Мінських домвленностей".

"Ми обговорювали декілька опцій, ми продовжимо їх обговорення, але сьогодні хочу чітко сказати, що США будуть залишатись максимально заангажованими у цьому процесі", - наголосив Павло Клімкін.

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