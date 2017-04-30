Володимир Кличко провів яскравий, але програшний бій на «Вемблі»

Лондон – Переповнений стадіон «Вемблі» у північному Лондоні став свідком перемоги 27-річного британського боксера Ентоні Джошуа над уславленим 41-річним українським важковаговиком Володимиром Кличком. Джошуа доклав справжніх надзусиль аби перемогти українця в 11-му раунді, двічі відправивши Кличка у нокдаун, коли рефері на ринзі достроково припинив двобій, проголосивши британського боксера чемпіоном.

Матч Джошуа-Кличко на лондонському стадіоні «Вемблі» встановив новий повоєнний рекорд відвідуваності боксерських двобоїв. За подіями на рингу, встановленому у самому центрі футбольної арени «Вемблі», на трибунах стадіону спостерігали 90 тисяч уболівальників. Варто додати, що востаннє навіть збірна Англії з футболу не збирала такої кількості фанів. І, власне, всі ті десятки тисяч британців і гостей столиці дістали цілковите задоволення від того, що вони побачили у виконанні Ентоні Джошуа та Володимира Кличка.

Обидва боксери доволі обережно розпочали двобій, немовби проводячи «розвідку боєм», випробовуючи свого суперника у намаганні встановити якісь слабкі сторони і можливі шляхи до загальної перемоги. Були моменти, коли глядачі на трибунах «Вемблі» просто принишкли, настільки інтенсивним, і подекуди неочікуваним ставав цей боксерський матч. На початку двобою українець виглядав свіжішим і більш енергійним, тоді як молодший британець, попри 14-річну різницю у віці, виглядав дещо важкувато.

Зокрема, британський боксерський оглядач Іен Молтон вказував на помітну кращу рухливість і моторність Кличка.

Після перших кількох раундів я б, напевно, поставив свої гроші на Кличка «Українець вийшов на ринг, сповненим жаги до перемоги і бажання відстояти свій чемпіонський пояс. Після перших кількох раундів я б напевно поставив свої гроші на Кличка. Джошуа, навпаки, здавався дещо «важчим» і повільнішим», – сказав британський фахівець з боксу Іен Молтон.

Низка просто молотобійних ударів Ентоні Джошуа у 5-му раунді серйозним чином ошелешила Володимира Кличка. Це виглядало, як поворотний момент цілого двобою

Проте, як зазначають оглядачі, картина помітно змінилась вже у третьому раунді, коли Джошуа, немов би діставши додаткового кисню, з відчайдушною енергією раптом почав атакувати Кличка з усіх напрямків. Втім, Кличко, як виглядало, спокійно контролював перебіг двобою, попри дедалі активніші спроби британця заволодіти ініціативою. Так тривало до 5-го раунду. Поворотним моментом, на думку британського оглядача Ґордона Вайта, стали події саме у цей момент поєдинку.

«Низка просто молотобійних ударів Ентоні Джошуа у 5-му раунді серйозним чином ошелешила Володимира Кличка і призвела до нокдауну, у який українського чемпіона відправив британський претендент. Це виглядало, як поворотний момент цілого двобою», – заявив британський оглядачі з питань боксу Ґордон Вайт.

«Старий вовк» своїх звичок не змінює!

Втім, Кличко, у свою чергу, після цього намагався відповісти своєю «люб’язністю» на нокдаун Джошуа. І це українцеві вдалося вже у наступному 6-му раунді. Ударом з правої Кличко, з хірургійною вивіреністю, надіслав британця у нокдаун-відповідь. Боксерський кореспондент найбільшого британського часопису The Daily Telegraph Ґарет Дейвіс підкреслював, що скидати українця з рахунку у цьому матчі було на той момент ще зарано.

«Нокдаун-відповідь Кличка у 6-му раунді показав, що українець має свій план і попри те, що він опинився у нокдауні попереднього раунду, Кличко і надалі налаштований завершити все на свою користь. «Старий вовк» своїх звичок не змінює!» – зазначив боксерський кореспондент часопису The Daily Telegraph Ґарет Дейвіс.

Своєю певною пасивністю Кличко дав відновитися британцеві

Події наступних трьох раундів, втім, дещо вгамували пристрасті на рингу, і обидва боксери почали виказувати більш уповільнений та обережний варіант тактики. На думку американського коментатора Джима Белламі, Кличкові було варто «дотискати» свого опонента вже тоді, а не переходити до позиційної боротьби, вичікуючи слушного моменту. Браком активності Кличко «допоміг» відновитися своєму суперникові. У цьому, на думку американського фахівця, і полягала фатальна помилка українського боксера.

«Кличко вів перед за очками і йому варто було бути більш наполегливим і «закінчувати» Джошуа вже тоді і там! Своєю певною пасивністю Кличко дав відновитися британцеві, що, зрештою, і призвело до подій в 11-му раунді. Ця помилка «коштувала» Кличкові доволі дорого», – вважає американський коментатор Джим Белламі.

Вирішальні події двобою відбулися в 11-му раунді, коли вже від самого початку, помітно «енергізований» Джошуа завдав низку вивірених ударів Кличкові, які завершились потужним «аперкотом» і нокдауном українця. Ентоні Джошуа вирішив капіталізувати свій успіх, просто не давши після цього дихнути українцеві, притиснувши його до канатів, здійснюючи просто потік ударів. Саме після цього рефері на рингу вирішив припинити двобій, проголосивши британського боксера переможцем.

Звісно, ми ще маємо матч-реванш, прописаний у нашому контракті

Ця поразка стала вже другою поспіль для Володимира Кличка, і другою, якої він зазнав від британського боксера. Перед цим він у листопаді 2015 року програв Тайсону Ф’юрі. Кличко, як зазначають британські оглядачі, втім, сприйняв поразку від Джошуа як справжній джентльмен, звернувшись до свого суперника і стадіону «Вемблі» по закінченні двобою.

«Лондоне, я сподіваюсь вам сподобався цей двобій, Ентоні переміг мене, і переміг у найкращому стилі. Кращий боксер сьогодні переміг. Звісно, ми ще маємо матч-реванш, прописаний у нашому контракті. Я хотів би сьогодні тріумфально підняти руки, як переможець, але я надаю свої вітання моєму суперникові Ентоні!», – заявив Володимир Кличко по закінченні матчу на стадіоні «Вемблі».

​Президент України Петро Порошенко подякував Володимирові Кличку за боротьбу. «Дуже достойний бій. Ми з тобою, Володимире!» – повідомляється на Facebook-сторінці Порошенка.

Володимир Кличко, який домінував в суперважкому дивізіоні впродовж майже 10 років, втратив свої титули WBA, IBF, WBO, програвши Тайсону Ф’юрі в Дюссельдорфі в листопаді 2015 року.

Він також є олімпійським чемпіоном, завоювавши золоту медаль на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті.