Алі, Луїс, Демпсі та багато інших вже нічого собою не являли у віці 41 рік
Володимир Кличко, хоч і програв бій, вразив своїм характером та фізичною формою глядачів поєдинку. Знаменитості світу спорту завалили українця компліментами у соціальних мережах.
"Володимир віддав бою все і це багато говорить нам про неймовірний характер цього чоловіка з великої літери! ", - твітує Шугар Рей Леонард, ветеран боксу, якого називають одним із найкращих боксерів усіх часів.
"Кличко був і завжди залишиться великим чемпіоном", - твітує легендарний американський боксер Оскар Де Ла Хойя.
"Володимир Кличко - один з найкращий боксерів усіх часів. Легендарні блоксери Алі, Луїс, Демпсі та багато інших вже нічого собою не являли у віці 41 рік. А Володимир хоч і програв, показав себе в усій красі, виявив достоїнство та показав високий клас поведінки", - твітує відомий рінг-анонсер Майкл Баффер, відомиий кожному шанувальнику боксу за кличем "Let's get ready to rumble!".
"Віддаю шану Володимиру Кличку, який завжди буде великим чемпіоном, незалежно від того, чи він залишиться у боксі, чи буде прагнути вершин у чомусь іншому", - пише легендарний шахіст Ґарі Каспаров.
"Я хочу віддати належне Кличку за цей бій. Він протягом цілої кар'єри прославляв бокс. Завжди буде чемпіоном", - твітує популярний британський боксер Карл Фремптон.
"Дивовижний Джошуа, а Кличко був кращим ніж будь-коли. Обидва чоловіки показали себе в усій красі... ", - твітує актор Г'ю Лоррі, відомий за роль у серіалі "Доктор Хаус".
"Скільки ж характеру проявив Кличко? Його не можна не поважати. Тримай голову гордо, брате", - твітує легенда боксу британець Леннокс Льюіс.
"Який же боєць та воїн Кличко у 41 рік, але скільки ж досвіду отримав Джошуа", - твітує Джеймі Каррагер, популярний англійський телеведучий, екс-футболіст "Ліверпуля".
"Фантастичний взірець для всіх спортсменів. Кожен може повичитись у Кличка та його підходу до справи. Поважаю", - пише Майкл Воган, ветеран крікету, культовий спортивний герой у Великій Британії.
"Кличко подарував нам більше ніж бій", - твітує ветеран збірної Норвегії з футболу Йон Арне Ріісе.
"Віддаю належне Кличку, який у 41 рік досі б'ється на найвищому рівні. Він виходив на бій. Яка воля та рішучість", - твітує британський спортивний журналіст Ліам Каннінг.
"Йому 41 рік, а у нього такі м'язи. Він тричі піднявся з рингу. Ще і одружений на Гайден Панетьєрі. Володимир Кличко заслуговує поваги", - твітує видання Big Sport.
"Коли Кличко все ж піде на пенсію, кожен атлет у світі має піти до нього на курси "Як вести себе з достоїнством", - твітує журналіст Бі-Бі-Сі, Ден Волкер.
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