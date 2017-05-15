Хто очолить ФБР? Перелік кандидатів

Президент США Трамп розглядає 14 кандидатів на посаду директора ФБР на місце нещодавно звільненого Джеймса Комі, повідомляє Associated Press. Серед кандидатів фігурують впливові республіканці, які політично підтримують президента Трампа, вихідці з ФБР, а також прихильники жорстких методів боротьби зі злочинністю, що були, зокрема, використані в Нью-Йорку.

Серед впливових республіканців, чиї кандидатури розглядаються на посаду є, наприклад, сенатор Джон Кронин, #2 в Республіканській партії і колишній генеральний прокурор Техасу. Він підтримав звільнення попереднього керівника ФБР Комі, сказавши, що Трамп діяв «в рамках повноважень» і, що це звільнення не вплине на розслідування можливих зв’язків Росії з кампанією Трампа. Інший впливовий кандидат - республіканець конгресмен Трей Ґауді, хоча раніше і під час президентської кампанії підтримував не Трампа, а іншого республіканця – Марко Рубіо, відомий тим, що вимагав від Гілларі Клінтон тривалих і докладних свідчень в рамках слухань 2015 року з питання нападів на дипломатичний косплекс США в Лівії.

Найбільш цікава група – це кандидати, відомі своїм жорстким підходом до боротьби зі злочинністю. Багато з них є вихідцями з Нью-Йорку – рідного міста Трампа. Так, Рей Келлі був начальником нью-йоркської поліції більше 10 років. Після нападів 11 вересня, створив перше контртерористичне бюро міської поліції і досягнув значного зменшення злочинності, хоча і зазнав критики через агресивні поліцейські підходи, які включали шпигування за мусульманами та використання програми stop-and-frisk, в рамках якої поліція могла зупинити будь-якого перехожого і допитати його на предмет носіння зброї та провести обшук за те, що така програма в основному заторкнула небіле населення міста.

Вихідцями з правоохоронної системи Нью-Йорку є і кандидати Майкл Ґарсіа, колишній прокурор Нью-Йорку, та Франсес Тоунсенд, яка працювала в Нью-Йорку під керівництвом на той час федерального прокурора Нью-Йорку Рудольфа Джуліані.

​Генрі Гадсон, федеральний суддя Річмонду, призначений на посаду Джорджем Бушем-молодшим, заслужив прізвисько «Генрі - підвісь їх вище» за свою непримиренну позицію стосовно злочинців. Його підтримують активісти навколишнього середовища за те, що він засудив зірку NFL Майкла Віка на майже два роки ув’язнення за організацію собачих боїв в 2007 році.

Є також пул кандидатів – так званих «вихідців з системи». Однак, їм може виявитись складніше співпрацювати з Білом домом. Так, позиція одного з кандидатів на посаду - Ендрю Маккейба, який наразі виконує обов’язки директора ФБР, останнім часом не співпадала з позицією Білого дому стосовно звільнення Комі і розслідування Росії. Іншими колишніми представниками ФБР є колишній голова комітету Палати представників з розвідки Майк Роджерс, який працював агентом ФБР в Чикаго в 1990х. Його кандидатура розглядалась на посаду в 2013, але президента Обама надав перевагу Комі.

Пол Еббейт - високопосадовець ФБ, який минулого тижня проходив співбесіду на посаду тимчасового директора. Адам Лі, спеціальний агент офісу ФБР в Річмонді. Зробив кар’єру в ФБР, де керував програмою з боротьби з корупцією за кордоном та антимонопольною програмою.

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