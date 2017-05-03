Директор ФБР у Сенаті назвав Росію найбільшою загрозою Америці

На мою думку, Росія становить найбільшу загрозу для США з поміж усіх країн на планеті, беручи до уваги її наміри та ресурси

Директор ФБР Джеймс Комі у середу у ході слухань у Сенаті заявив, що Росія продовжує втручатись у політичне життя США та назвав її найбільшою загрозою Америці.

"На мою думку, Росія становить найбільшу загрозу для США з поміж усіх країн на планеті, беручи до уваги її наміри та ресурси", - відзначив директор ФБР Джеймс Комі, відповідаючи на запитання.

Комі також погодився, що США мають примусити Росію припинити втручання у внутрішні справи Америки.

Комі також наголосив, що ФБР не отримало свідчень того, що Росія реально вплинула на результати підрахунку голосів на виборах президента США. Він погодився, що Росія втручається у вибори в інших країнах світу і там чинила спроби вплинути на результати виборів.

Комі погодився, що якщо залишити втручання Росії у минулі вибори президента США без відповіді, то в майбутньому Москва спробує вплинути власне на результат підрахунку голосів.

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