Директор ФБР у Сенаті назвав Росію найбільшою загрозою Америці

На мою думку, Росія становить найбільшу загрозу для США з поміж усіх країн на планеті, беручи до уваги її наміри та ресурси
Директор ФБР Джеймс Комі у середу у ході слухань у Сенаті заявив, що Росія продовжує втручатись у політичне життя США та назвав її найбільшою загрозою Америці.
"На мою думку, Росія становить найбільшу загрозу для США з поміж усіх країн на планеті, беручи до уваги її наміри та ресурси", - відзначив директор ФБР Джеймс Комі, відповідаючи на запитання.
Комі також погодився, що США мають примусити Росію припинити втручання у внутрішні справи Америки.
Комі також наголосив, що ФБР не отримало свідчень того, що Росія реально вплинула на результати підрахунку голосів на виборах президента США. Він погодився, що Росія втручається у вибори в інших країнах світу і там чинила спроби вплинути на результати виборів.
Комі погодився, що якщо залишити втручання Росії у минулі вибори президента США без відповіді, то в майбутньому Москва спробує вплинути власне на результат підрахунку голосів.
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