Спеціальні потреби

Мови
Україна

Директор ФБР у Сенаті назвав Росію найбільшою загрозою Америці

На мою думку, Росія становить найбільшу загрозу для США з поміж усіх країн на планеті, беручи до уваги її наміри та ресурси

Директор ФБР Джеймс Комі у середу у ході слухань у Сенаті заявив, що Росія продовжує втручатись у політичне життя США та назвав її найбільшою загрозою Америці.

"На мою думку, Росія становить найбільшу загрозу для США з поміж усіх країн на планеті, беручи до уваги її наміри та ресурси", - відзначив директор ФБР Джеймс Комі, відповідаючи на запитання.

Комі також погодився, що США мають примусити Росію припинити втручання у внутрішні справи Америки.

Комі також наголосив, що ФБР не отримало свідчень того, що Росія реально вплинула на результати підрахунку голосів на виборах президента США. Він погодився, що Росія втручається у вибори в інших країнах світу і там чинила спроби вплинути на результати виборів.

Комі погодився, що якщо залишити втручання Росії у минулі вибори президента США без відповіді, то в майбутньому Москва спробує вплинути власне на результат підрахунку голосів.

Дивіться також: Україна може отримати півмільярда доларів допомоги від США

Україна може отримати півмільярда доларів допомоги від США. Відео
please wait
0:01:10
0:00:00 /0:01:10
Direct link

  • 16x9 Image

    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

    Підписатись

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG