Північна Корея може провести нове ядерне випробування на цьому тижні

Супутникові знімки свідчать про роботи, які ведуться на ядерному полігоні Пунгері

Наявні дані вказують на те, що Північна Корея заклала пристрій в тунель на ядерному полігоні, який може бути підірвано в суботу або раніше, повідомляють урядові та інші джерела.

«У нас немає коментарів, але ми будемо уважно стежити за ситуацією», – заявив «Голосу Америки» співробітник Ради національної безпеки. Північна Корея відзначає в суботу «День Сонця» – 105-ту річницю від дня народження її засновника Кім Ір Сена.

На комерційних супутникових знімках ядерного полігону Пунгері, зроблених в середу, видно, що продовжуються роботи в районі північного порталу, нова активність на головній адміністративній території, а також кілька людей у командного центру.

Знімки були опубліковані на сайті 38 North, що належить Американсько-корейському інституту Школи передових міжнародних досліджень в Університеті Джонса Гопкінса.

Аналітики Джозеф Бермудес-молодший і Джек Лю дійшли висновку, що полігон «підготовлений» до шостого ядерного випробування в КНДР.

Ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон» після виконання планового завдання в Сінгапурі отримала наказ висунутися на північ як «розумний захід», замість того, щоб взяти курс на Австралію, як раніше планувалося.

Згідно з деякими джерелами, ударна група авіаносця включає підводний човен класу «Огайо», оснащений 154 крилатими ракетами «Томагавк».

«Ми направляємо армаду, дуже потужну, – заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи на каналі Fox Business Network у вівторок. – У нас є підводні човни, дуже потужні. Набагато потужніші, ніж авіаносець».

В інтерв’ю газеті Wall Street Journal в середу Трамп, кажучи про Північну Корею, зауважив, що «не можна дозволити, щоб така країна як ця, обзавелася ядерною потугою, ядерною зброєю. Це масове знищення».

Дивіться також: Пентагон: Напруження між США і Росією не вийде з-під контролю через ситуацію в Сирії