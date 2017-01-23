Кремль сподівається на взаєморозуміння із США, але відмінності залишаться

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна висловив надію на конструктивний діалог з адміністрацією президента Дональда Трампа, але попередив, що відмінності збережуться.

Дмитро Пєсков сказав в інтерв’ю державному телебаченню, що було б «ілюзією» очікувати, що американсько-російські відносини будуть повністю вільні від розбіжностей.

«Успішний розвиток двосторонніх відносин буде залежати від нашої здатності вирішувати ці розбіжності шляхом діалогу», сказав Пєсков. Він додав, що Путін подзвонить Трампу найближчим часом, щоб привітати його.

Трамп пообіцяв налагодити відносини з Москвою сильно напружені з приводу українськї кризи, війни в Сирії і звинувачень щодо російського втручання у президентські вибори, і його перемоги, яка підбадьорила російську політичну еліту.

Пєсков, однак, вказав на проблеми, пов’язані з заплутаністю контролю над ядерними озброєннями, складністю ситуації в Сирії та іншими питаннями.

У той час як Росія підтримує перспективні скорочення ядерних озброєнь, то вони повинні бути пропорційні і не порушувати ядерний паритет між Росією і США, який «грає важливу роль у забезпеченні глобальної стабільності і безпеки», сказав Пєсков.

Він зазначив, що інший склад російських і американських ядерних сил є фактором, який необхідно ретельно розглянути в ході переговорів.

У відповідь на прохання прокоментувати нещодавнє інтерв’ю Трампа виданню Times of London, в якому він вказав, що може скасувати санкції щодо Росії, введені після анексії Криму у 2014 році, в обмін на угоду про скорочення ядерної зброї, Пєсков сказав, що ці два питання важко пов’язати.

Пєсков підкреслив роль США щодо врегулювання майже 6-річного конфлікту в Сирії, де Трамп запропонував об’єднати зусилля з Росією в боротьбі з угрупованням «Ісламська держава».

«Цілком очевидно, що неможливо конструктивно вирішити сирійську проблему без участі США», сказав він.

Росія запропонувала адміністрації Трампа прибути на переговори між сирійським урядом і опозиційними групами в столиці Казахстану Астані, які розпочалися в понеділок. Проте Тегеран виступає проти участі США у них.

«Є певні розбіжності між Москвою і Тегераном з цього питання», сказав Пєсков, додавши, що сирійське питання «занадто складне, щоб мати повну гармонію в підходах».

«Будь-які угоди там навряд чи можливі, тому що занадто багато залучених сторін», додав він.

Повертаючись до української кризи, яка загнала відносини Росії із Заходом після закінчення «холодної війни» до найнижчого рівня, Пєсков розкритикував адміністрацію Барака Обами за «неконструктивний» підхід, і висловив надію на те, що адміністрація Трампа перегляне його.

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