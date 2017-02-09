Кремль не вважає, що конфлікт в Україні може бути предметом «угоди»

Представник Кремля також висловив надію, що США використають свій вплив для вирішення конфлікту
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков спростував повідомлення про можливість домовленостей між Москвою і Вашингтоном щодо українського конфлікту.
«Навряд чи внутрішньоукраїнський конфлікт може бути предметом якоїсь угоди. Ця інформація жодним чином не відповідає дійсності», – сказав він, виступаючи в четвер перед журналістами.
Минулого тижня зіткнення між проросійськими сепаратистами і українською армією загострилися, в результаті чого загинуло понад 30 людей.
Тим часом заяви президента США Дональда Трампа про прагнення поліпшити відносини з Росією викликали побоювання, що США можуть скасувати санкції, введені у зв’язку з російським втручанням в Україні.
Як заявив Пєсков, Росія хоче, щоб США переконали Україну виконувати зобов’язання, відповідно до Мінських угод.
«У плані перспектив діалогу Москви і Вашингтона щодо українського питання тут хочеться сподіватися, що Вашингтон так чи інакше використає свій вплив, щоб переконати Київ виконати взяті на себе зобов’язання в плані реалізації Мінських домовленостей, а також відмовитися від агресивної тактики у вирішенні цієї проблеми, яку ми спостерігали в останні дні», – сказав він.
Дивіться також: Нелегальні іммігранти в США вивчають свої права
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum