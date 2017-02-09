Кремль не вважає, що конфлікт в Україні може бути предметом «угоди»

Представник Кремля також висловив надію, що США використають свій вплив для вирішення конфлікту

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков спростував повідомлення про можливість домовленостей між Москвою і Вашингтоном щодо українського конфлікту.

«Навряд чи внутрішньоукраїнський конфлікт може бути предметом якоїсь угоди. Ця інформація жодним чином не відповідає дійсності», – сказав він, виступаючи в четвер перед журналістами.

Минулого тижня зіткнення між проросійськими сепаратистами і українською армією загострилися, в результаті чого загинуло понад 30 людей.

Тим часом заяви президента США Дональда Трампа про прагнення поліпшити відносини з Росією викликали побоювання, що США можуть скасувати санкції, введені у зв’язку з російським втручанням в Україні.

Як заявив Пєсков, Росія хоче, щоб США переконали Україну виконувати зобов’язання, відповідно до Мінських угод.

«У плані перспектив діалогу Москви і Вашингтона щодо українського питання тут хочеться сподіватися, що Вашингтон так чи інакше використає свій вплив, щоб переконати Київ виконати взяті на себе зобов’язання в плані реалізації Мінських домовленостей, а також відмовитися від агресивної тактики у вирішенні цієї проблеми, яку ми спостерігали в останні дні», – сказав він.

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