Чільний радник (і зять) Трампа відвідує Ірак

Джаред Кушнер, ймовірно, буде обговорювати боротьбу з бойовиками «Ісламської держави»



Високопоставлений представник Білого дому повідомив в неділю, що Джаред Кушнер, зять і чільний радник президента Дональда Трампа, перебуває в Іраку.

Чиновник уточнив, що Кушнер супроводжує голову Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозефа Данфорда.

Подробиці візиту Кушнера поки що не відомі, однак, імовірно, він буде обговорювати боротьбу Іраку з джихадистами «Ісламської держави».

Очолювана США міжнародна коаліція завдає повітряні удари по бойовиках на підтримку іракських військ на місцях.

Кушнер, як і Трамп до приходу в Білий дім, не мав досвіду роботи в уряді, але за короткий час став одним з найвпливовіших людей в Вашингтоні.

Дружина Кушнера – старша дочка президента, Іванка.

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