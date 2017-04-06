Українсько-американський проект «Незабутня Квітка» рятує життя

Виявлення раку на ранній стадії рятує життя. Усі про це знають, але можливості для ранньої діагностики мають не всі. Щоб рятувати українських жінок від раку молочної залози, у віддалені села на Вінниччині від початку цього року почав виїздити пересувний мамограф. Він поки що перший і єдиний, але благодійники, зусиллями яких він створений, обіцяють придбати такий і для Київської області. В ідеалі пересувні мамографи мають з’явитися в кожній області. Таке завдання ставить перед собою українсько-американський благодійний проект «Незабутня Квітка». Як концерти за участю зірок рятують життя і чому пересувний мамограф називається «Квітка», – розповідає Оксана Лігостова.

Мамографія – той же рентген, тільки променеве навантаження на організм набагато менше. Десять хвилин, проведені у цій кабінці – і жінка отримує знімок, здатний врятувати їй життя. Мамографічна станція на колесах уже об’їздила всю Вінницьку область, обстежила 2 тисячі жінок по найвіддаленіших селах. У третини виявили передракову патологію, у 9 жінок – рак молочної залози.

Цей пересувний мамограф, що коштує під 4 мільйони гривень, з’явився завдяки українсько-американському благодійному проекту. А названий він так – «Квітка» – на честь знаної співачки, американської українки Квітки Цісик, яка померла від раку молочної залози у 45 років.

Говорить Алекс Ґутмахер, засновник та продюсер благодійного проекту «Незабутня Квітка»:

«Для мене велике щастя, що в нас сьогодні є можливість презентувати цей мамограф. Але це тільки початок. Головна мета була, я наголошую, це пересувні мамографи для областей».

Засновник проекту – американець родом з України, сам пережив рак. Він продюсує в українських містах благодійні концерти. Так назбирав на перший пересувний мамограф для Вінницької області. Тепер мріє про такий же для Київщини.

На благодійному концерті у Київській опері – аншлаг. Концерт приурочений до дня народження Квітки Цісик, і в ньому беруть участь зірки першої величини. «Український Паганіні» Василь Попадюк каже – не вагався, коли попросили виступити на волонтерських засадах.

Василь Попадюк, скрипаль з Канади:

«Я обожнюю і поважаю творчість Квітки Цісик. А по-друге, мій батько також помер від раку, і відмовляти в такому проханні взагалі не можна».

Для співачки Оксани Мухи, яку називають другою українською Квіткою Цісик, теж не стояло питання, чи брати участь.

Оксана Муха, лауреат Гран-прі міжнародного конкурсу українського романсу ім. Квітки Цісик:

«Мені здається, не треба ставити ціль повторити Квітку чи заспівати краще. Просто треба співати те, що ти відчуваєш. І якщо би вдалося досягнути того, що зробила Квітка – не показати вокал, а пожити в тій пісні».

Під час концерту частину коштів від продажу квитків – 100 тисяч гривень – передали Київській міській владі: перший внесок на придбання пересувного мамографа для профілактики раку грудей у жінок Київщини.

Дівчина-ангел, «Незабутня Квітка» навіть і після смерті рятує життя інших.

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