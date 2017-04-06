Українсько-американський проект «Незабутня Квітка» рятує життя

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Виявлення раку на ранній стадії рятує життя. Усі про це знають, але можливості для ранньої діагностики мають не всі. Щоб рятувати українських жінок від раку молочної залози, у віддалені села на Вінниччині від початку цього року почав виїздити пересувний мамограф. Він поки що перший і єдиний, але благодійники, зусиллями яких він створений, обіцяють придбати такий і для Київської області. В ідеалі пересувні мамографи мають з’явитися в кожній області. Таке завдання ставить перед собою українсько-американський благодійний проект «Незабутня Квітка». Як концерти за участю зірок рятують життя і чому пересувний мамограф називається «Квітка», – розповідає Оксана Лігостова.
Мамографія – той же рентген, тільки променеве навантаження на організм набагато менше. Десять хвилин, проведені у цій кабінці – і жінка отримує знімок, здатний врятувати їй життя. Мамографічна станція на колесах уже об’їздила всю Вінницьку область, обстежила 2 тисячі жінок по найвіддаленіших селах. У третини виявили передракову патологію, у 9 жінок – рак молочної залози.
Цей пересувний мамограф, що коштує під 4 мільйони гривень, з’явився завдяки українсько-американському благодійному проекту. А названий він так – «Квітка» – на честь знаної співачки, американської українки Квітки Цісик, яка померла від раку молочної залози у 45 років.
Говорить Алекс Ґутмахер, засновник та продюсер благодійного проекту «Незабутня Квітка»:
«Для мене велике щастя, що в нас сьогодні є можливість презентувати цей мамограф. Але це тільки початок. Головна мета була, я наголошую, це пересувні мамографи для областей».
Засновник проекту – американець родом з України, сам пережив рак. Він продюсує в українських містах благодійні концерти. Так назбирав на перший пересувний мамограф для Вінницької області. Тепер мріє про такий же для Київщини.
На благодійному концерті у Київській опері – аншлаг. Концерт приурочений до дня народження Квітки Цісик, і в ньому беруть участь зірки першої величини. «Український Паганіні» Василь Попадюк каже – не вагався, коли попросили виступити на волонтерських засадах.
Василь Попадюк, скрипаль з Канади:
«Я обожнюю і поважаю творчість Квітки Цісик. А по-друге, мій батько також помер від раку, і відмовляти в такому проханні взагалі не можна».
Для співачки Оксани Мухи, яку називають другою українською Квіткою Цісик, теж не стояло питання, чи брати участь.
Оксана Муха, лауреат Гран-прі міжнародного конкурсу українського романсу ім. Квітки Цісик:
«Мені здається, не треба ставити ціль повторити Квітку чи заспівати краще. Просто треба співати те, що ти відчуваєш. І якщо би вдалося досягнути того, що зробила Квітка – не показати вокал, а пожити в тій пісні».
Під час концерту частину коштів від продажу квитків – 100 тисяч гривень – передали Київській міській владі: перший внесок на придбання пересувного мамографа для профілактики раку грудей у жінок Київщини.
Дівчина-ангел, «Незабутня Квітка» навіть і після смерті рятує життя інших.
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