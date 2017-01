Зірку "Трансформерів" заарештували на протесті проти Трампа

Лабаф та його колеги пропонують охочим повторювати у камеру гасло "Він не розділить нас", або ж просто витріщатись в об'єктив

Американський актор Шая Лабаф відомий за стрічками "Трансформери" та "Індіана Джонс" був заарештований поліцією, і згодом відпушений, через інцидент у ході ініційованої самим актором художньої акції протесту проти президента США Доналда Трампа.Лабафа звинувачують у тому, що він зірвав шалик з неназваного чоловіка, а також подряпав та штовхнув його у ході своєї безстрокової акції He Will Not Divide Us, яка транслюється наживо з майданика поблизку музею у Нью-Йорку. Актор має з'явитись до суду 4-го квітня. Йому інкримінується адміністративне правопорушення.



Лабаф та його колеги пропонують охочим повторювати у камеру гасло "Він не розділить нас", або ж просто витріщатись в об'єктив.

За інформацією з твітер акаунту, який інформує про перебіг акції, поліція арештувала актора після того, як він відштовхнув чоловіка, який обійнявши актора промовив у камеру "Гітлер не зробив нічого поганого".

Лабаф активно бере участь в акції і у кількох випадках перекрикував прихильників Трампа, які долучались до акції, яка загалом негативно висвітлюється у прихильних до Трампа ЗМІ та блогах.

В іншому випадку актор войовниче реагував на намагання зірвати акцію з боку людей, які (як повідомляють ЗМІ) хотіли промовити у камеру расистські гасла. Один із таких випадків відбувся у присутності групи осіб з українським прапором, яка приєдналась до акції актора.

