Скандал навколо команди президента Трампа Лавров назвав «полюванням на відьом»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров піддав різкій критиці скандал навколо команди президента Трампа щодо зв’язків з Кремлем, назваючи його «полюванням на відьом», пише видання The Hill.

Згідно з повідомленням агентства ТАСС, Лавров сказав, що країни призначають своїх послів до іноземних країн для того, щоб шляхом зустрічей, розмов і контактів втримувати з ними зв’язки.

Російський дипломат назвав скандал «полюванням на відьом», яка нагадує добу «маккартизму» у Сполучених Штатах.

Останньою особою, причетною до скандалу в оточенні Трампа, є міністр юстиції Джефф Сешнс. Цього тижня виявилось, що він таки мав дві зустрічі з російським послом Сергієм Кісляком під час виборчої кампанії, хоча в час слухань у справі затвердження його на посаду він заперечив будь-які контракти з російським дипломатом.

У четвер, під тиском з боку законодавців, Сешнс самоусунувся від розслідування будь-яких контактів американських посадовців з Росією. Деякі демократичні законодавці висунули навіть вимогу, щоб він подав у відставку.

Минулого місяця радник президента з питань національної безпеки Майкл Флінн був змушений подати у відставку після того, як ввів в оману Білий дім про зміст своєї розмови з послом Кісляком, пише видання The Hill.

Ми не хочемо поступати так само (як американці) і не будемо цього робити. Було б смішно, якби ми застосовували цей принцип до американського посла в Росії, сказав Лавров.

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