У Москві проходить зустріч Тіллерсона і Лаврова

Путін вважає, що рівень довіри в російсько-американських відносинах «деградував» після приходу до влади адміністрація Трампа



Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив перед початком зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що хоче прояснити «гострі розбіжності» з Росією.



Тіллерсон і Лавров проводять зустріч в Москві на тлі зростання напруженості у відносинах у зв'язку з ситуацією в Сирії. Президент Росії Володимир Путін заявив перед початком переговорів міністрів, що рівень довіри в російсько-американських відносинах «деградував» після приходу до влади адміністрація Трампа.

Лавров заявив, що у Росії є безліч запитань щодо недавніх «вельми неоднозначних» і «суперечливих» ідей, що виходять від американської сторони. За словами Лаврова, Росії важливо зрозуміти «реальні наміри» адміністрації Трампа.



Тіллерсон зі свого боку зазначив, що хоче зрозуміти причини розбіжностей між США і Росією. Він вказав, що обидві сторони погодилися, що канали комунікації повинні залишатися відкритими.



Лавров також спробував ненав'язливо підчепити Тіллерсона, зазначивши, що деякі ключові позиції в Держдепартаменті США поки що не заповнені. За його словами, в цих умовах російській стороні важко отримувати роз'яснення, що стосуються позиції США.



Кремль не виключає можливості зустрічі Тіллерсона з Путіним. Про це повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.



«Певна ймовірність є», - відповів представник Кремля на запитання, чи може Путін прийняти глав зовнішньополітичних відомств РФ і США.



«Ви знаєте, що йдуть переговори міністра закордонних справ РФ і держсекретаря. Якщо протягом дня вважатимуть доцільним навести підсумки цих переговорів главі держави, ми вас поінформуємо відповідним чином», - сказав Пєсков.



Однак сам глава російської держави, в інтерв'ю телекомпанії «Мир», яке вийшло в ефір безпосередньо перед початком переговорів, відзначив погіршення двосторонніх відносин з США після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа.



«Можна сказати, що рівень довіри у робочому плані, особливо на військовому рівні, не став кращим, а швидше за все, деградував», - сказав Путін.

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