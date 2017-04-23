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Геянж, Франція - одне з найміцніших фортець прихильників Марін Ле Пен

Працівник сталеливарного заводу міста Геянж

Колись містечко Геянж на сході Франції називали "маленьким Техасом." Сотнями років процвітало воно завдяки вугільній промисловості. Після економічного колапсу Геянж став однією з найміцніших фортець прихильників Марін Ле Пен – кандидатки від Національного Фронту – партії, яка виступає за збереження національних інтересів та захист країни від напливу іммігрантів.

Обробка металу почала розвиватись на території Ле Пен ще дві тисячі років тому. Століттями місто, яке порівнювали з американським Техасом, процвітало.

"Тут були і маленькі бізнеси. Люди були заможними, тому що робота була у всіх. На всіх вистачало." - мешканець Геянж Бертран Мішо.

Великі зміни прийшли у 2013 році, коли найбільший завод міста, попри обіцянки президента-соціаліста Олланда, виробництво зачинило свої двері. Бізнес завмер, натомість високо затребуваними стали благодійні організації.

Представниця неприбутковою французької організації Secours Populaire Анн Дюфло-Альєві​ каже, що у Франції існує тотальний психологічний занепад.

"Люди насправді цілком розгублені. Вони дивляться телевізор, слідкують за політикою та хочуть надіятися. Вони повірять першому ліпшому, хто прийде та скаже – завтра у вас буде робота і ми позбудимося всіх іноземців."

Бастіон лівих профспілкових сил у минулому, сьогодні Геянж змінився докорінно. Навіть мер Фабьєн Енґельман, який колись був комуністом та захисником права тварин, цього політичного сезону є заповзятим прихильником Ле Пен. "Наша країна – жертва деіндустріалізації, масового безробіття, а також напливу іммігрантів, що призводить до ісламізації нашої країни та підриває безпеку."

Саме за безпекою, роботою та свободою прибули сюди у 90-х ці біженці з колишньої Югославії. Так, Гусейн Сінанчевич пригадує, як він через страх тікав з Чорногорії.

"Прибув у 1998-му зі своїми дітьми. Тоді я сказав – нема кращої країни, ніж Франція. Сьогодні це не та Франція. Сьогодні – це расистська Франція. Вони чують моє мусульманське прізвище і одразу відвертаються."

Прихильники Ле Пен, такі як Марі-Бернар Ворнек, кажуть – її платформа не має нічого спільного з расизмом. "Не думаю, що вона расистка. Вона лише дуже прозорий та чіткий політик. Багато з її прихильників – навіть нефранцузького походження."

Тим часом мешканці переживають нелегкі часи. Позбавлені власного виробництва, тисячі вимушені їздити на роботу в Люксембург. Бертран Мішо вважає, що його місто ніколи більше не стане Техасом, - "цей був час металообробних заводів, вугільної промисловості. Все це тепер у минулому. Геянж просто продали".

Ле Пен обіцяє повернути країні порядок. І для тих, хто живе в руїнах минулого, така обіцянка – єдина надія на майбутнє.​

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