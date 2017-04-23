Геянж, Франція - одне з найміцніших фортець прихильників Марін Ле Пен

Колись містечко Геянж на сході Франції називали "маленьким Техасом." Сотнями років процвітало воно завдяки вугільній промисловості. Після економічного колапсу Геянж став однією з найміцніших фортець прихильників Марін Ле Пен – кандидатки від Національного Фронту – партії, яка виступає за збереження національних інтересів та захист країни від напливу іммігрантів.

Обробка металу почала розвиватись на території Ле Пен ще дві тисячі років тому. Століттями місто, яке порівнювали з американським Техасом, процвітало.

"Тут були і маленькі бізнеси. Люди були заможними, тому що робота була у всіх. На всіх вистачало." - мешканець Геянж Бертран Мішо.

Великі зміни прийшли у 2013 році, коли найбільший завод міста, попри обіцянки президента-соціаліста Олланда, виробництво зачинило свої двері. Бізнес завмер, натомість високо затребуваними стали благодійні організації.

Представниця неприбутковою французької організації Secours Populaire Анн Дюфло-Альєві​ каже, що у Франції існує тотальний психологічний занепад.

"Люди насправді цілком розгублені. Вони дивляться телевізор, слідкують за політикою та хочуть надіятися. Вони повірять першому ліпшому, хто прийде та скаже – завтра у вас буде робота і ми позбудимося всіх іноземців."

Бастіон лівих профспілкових сил у минулому, сьогодні Геянж змінився докорінно. Навіть мер Фабьєн Енґельман, який колись був комуністом та захисником права тварин, цього політичного сезону є заповзятим прихильником Ле Пен. "Наша країна – жертва деіндустріалізації, масового безробіття, а також напливу іммігрантів, що призводить до ісламізації нашої країни та підриває безпеку."

Саме за безпекою, роботою та свободою прибули сюди у 90-х ці біженці з колишньої Югославії. Так, Гусейн Сінанчевич пригадує, як він через страх тікав з Чорногорії.

"Прибув у 1998-му зі своїми дітьми. Тоді я сказав – нема кращої країни, ніж Франція. Сьогодні це не та Франція. Сьогодні – це расистська Франція. Вони чують моє мусульманське прізвище і одразу відвертаються."

Прихильники Ле Пен, такі як Марі-Бернар Ворнек, кажуть – її платформа не має нічого спільного з расизмом. "Не думаю, що вона расистка. Вона лише дуже прозорий та чіткий політик. Багато з її прихильників – навіть нефранцузького походження."

Тим часом мешканці переживають нелегкі часи. Позбавлені власного виробництва, тисячі вимушені їздити на роботу в Люксембург. Бертран Мішо вважає, що його місто ніколи більше не стане Техасом, - "цей був час металообробних заводів, вуг і льної промисловості. Все це тепер у минулому. Геянж просто продали".

Ле Пен обіцяє повернути країні порядок. І для тих, хто живе в руїнах минулого, така обіцянка – єдина надія на майбутнє.​