При створенні нових ядерних ракет у США готові використовувати 3-D друк, технології віртуальної реальності

Американська аерокосмічна компанія Lockheed Martin планує використовувати при створенні міжконтинентальних балістичних ракет тривимірний друк та технології віртуальної реальності. Про це повідомляє видання Defense News. Компанія Lockheed Martin бере участь в оглошеному ВПС США конкурсі, який покликаний модернізувати сили ядерного стримування Сполучених Штатів.

У Lockheed Martin заявили, що готові вдатись до використання новітніх технологій, якщо компанія пройде до наступного етапу змагання за право будувати засоби стратегічного стримування наземного базування (The Ground Based Strategic Deterrent, або GBSD - прим. ГА). Нові ракети мають замінити міжконтинентальні балістичні ракети Minutemen III, які використовуються із 60-х років минулого сторіччя.

Видання Defense News відзначає, що Lockheed вже вдавались до використання тривимірного друку при створенні великих структурних ненесучих частин свого космічного апарату Orion. Цього тижня у компанії також заявили, що новий військовий супутник AEHF-6 стане першим, у якому буде використано частини створені методом 3-D друку.

Компанія також розповіла ЗМІ про використання спеціального простору Collaborative Human Immersive Laboratory (CHIL - колаборативна лабораторія занурення людини - прим. ГА), в якому інженер, за допомогою костюма, який дозволяє "відцифрувати" його рухи, може моделювати частини апарату та внесення змін до них без створення фізичних макетів. За допомогою даної технології, зокрема, було спроектовано верхню палубу космічного апарату Orion.

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