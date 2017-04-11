Ломаченко-манія: у США українцю радять битись з інопланетянами, але четверо американців перші на черзі

Я не переконаний, що Ломаченку можна дозволяти битись із людьми. Треба організувати йому бої з інопланетянами та дикими тваринами

"Ніхто інший не відірвався настільки від основної маси боксерів з таким запасом, та ще і має такий нереалізований потенціал подальшого зростання" - це слова Лайла Фіцсіммонса, оглядача найвпливовішого боксерського онлайн видання Boxingscene.com про Василя Ломаченка.

На думку Фіцсіммонса, українець буквально забетонував своє місце на чолі умовного рейтингу найкращих боксерів світу. Але цінують майстерність Ломаченка не лише гурмани!

Це ж видання повідомляє, що останній поєдинок Ломаченка, який транслювався каналом HBO, дивились у прямому ефірі понад 800 000 осіб. Це - найвищий рейтинг боксерського поєдинку на каналі у поточому році.

"Все більше глядачів хочуть бачити Василя Ломаченка навіть в односторонніх поєдинках", - пише Boxingscene.com.

"Голос Америки" пропонує огляд-візитівку американських боксерів, яких сватають у наступні суперники українця. Від агресивних молодиків до усталених брендів, ці четверо бійців згадуються в одному контексті з українським чемпіоном, популярність якого у США зростає як на дріжджах.

Останній поєдинок Ломаченка, який транслювався каналом HBO, дивились у прямому ефірі понад 800 000 осіб

В Америці жартують, що найкращий спосіб прославитись - посваритись із знаменитістю та примусити її говорити про себе. Той факт, що про готовність битись із українцем у США говорить ледь не кожен серйозний боєць - це саме по собі свідчення зірковості українця.

Для контектсу - ось, що кажуть про Ломаченка.

"Василь Ломаченко - найкращий незалежно від вагової категорії на цій планеті та ще 6 інших! Як же він рухається!", - захлинається від захвату ірландський боксер Джемі Конлан.

"Я не переконаний, що Ломаченку можна дозволяти битись із людьми. Треба організувати йому бої з інопланетянами та дикими тваринами", - пише Білл Сіммонс, супер популярний американський спортивний оглядач, який має понад 5 мільйонів фолловерів у Twitter.

Від похвали - до людей (не прибульців) таких готовий помірятись силою з українцем. Будемо рухатись від меншого до більшого.

Один з умовно готових - Тевін Фармер, який нещодавно хизувався в Instagram фото з Ломаченком.

My boy Ломаченко

"Ось ми королі вагової категорнії. Мій друзяка Ломаченко. Щоб бачити наш бій, вам доведеться заплатити. А взагалі вітаю Ломаченка із перемогою над моїм братом Джейсоном Сосою!", - пише американець під фото з українцем.

Ось ми королі вагової категорнії. Мій друзяка Ломаченко. Щоб бачити наш бій, вам доведеться заплатити

Слова Фармера про "заплатити" ймовірно натякають на те, що битись з українцем він хотів би у майбутньому в рамках платної трансляції (це вважається найпрестижнішим для боксера і часто оплачується найкраще - прим. ГА), коли сам доросте до такого рівня.

На рахунку 26-річного американця вже є перемога над одним українцем. Жервтою американського "технаря" (Фармер демонструє дивовижну техніку ухиляння від ударів) у липні 2016 став українець Іван Редкач. Український панчер значну частину бою місив повітря кулаками і поступився Фармеру одностайним рішенням суддів.

Фармер вже програвав 4 рази у кар'єрі (2-чі нокаутом), але остання поразка аж у далекому 2012 році, а сам Фармер, не маючи за плечима значної аматорської школи, ріс буквально на профі ринзі.

Подивіться, як він працює. Це щонайменше цікаво.

Але чи достатньо цього, щоб кинути виклик Ломаченку?

Інший молодий американець, якого записують в суперники Ломаченка - 22-річний Ґервонта "Танк" Девіс.

Хай-Тек проти Танка?

Девіс (має прізвисько Танк) нещодавно заявив, що бачить у Ломаченка вади і нагадав, що українець вже "битий"

У своєму останньому поєдинку Девіс здобув титул чемпіона за однією із версій у спільній із Ломаченком ваговій категорії, нокаутувавши раніше непереможного пуерторинканця Хосе Педрасу. При цьомо Девіс, чиїм козирем називають нокаутуючі удари (16 перемог із 17 саме нокаутом), продемонстрував і майстерність і холоднокровність.

Коментуючи бокс Ломаченка, Девіс (має прізвисько Танк) нещодавно заявив, що бачить у ньому вади і нагадав, що українець вже "битий", адеж поступився мексиканцю Орландо Салідо.

Девісом опікується легендарний Флойд Мейвезер, який вже заявив, що не спішитиме зводити молодого підопічного з українцем, а сфокусується натомість на тому, щоб дати Ґервонті передусім змогу забезпечити себе фінансово.

Сміливості при цьому Ґервонті не бракує. Днями він викликав на бій Едріена Бронера, чемпіона світу, який боксує на дві (!) вагові ваги вище.

Ґервонта слідує давній американській традиції прокладати дорогу до поєдинку не лише перемогами, але і яскравими заявами. Здається сьогодні Девісу цікавіше битись із американськими зірками та набивати собі реноме. Але у майбутньому він - може стати суперником Ломаченка.

Подивіться, що Ґервонта може просто зараз:

Невідомо, чи знає сам Ломаченко про існування Девіса та Фармера, але наш наступний герой точно цікавить Василя. Після виграшу у Джейсона Соси, українець заявив, що зацікавлений у поєдинку проти Теренса Кроуфорда. Останній боксує на кілька вагових категорій вище від Василя, не має поразок і вважається одним із найкращих у світі.

"Самогубство" для Ломаченка?

Кроуфорд, як і згаданий вище Фармер, вже має "скальп" одного українського чемпіона. У 2017-му він впевнено переміг за очками Віктора Постола, який на той час мав серйозну репутацію у США після перемоги нокаутом над небезпечним аргентинцем Лукасом Маттіссе.

Промоутер українця Еґіс Клімас заявив, що бій із цим американцем був би самогубством для українця

Сам Кроуфорд вже заявляв, що високо оцінює українця, проте вважає, що перемога над Ломаченком нічого би йому не дала. Мовляв критики закинули би йому, що побив меншого за себе боксера.

Такі заяви про гіпотетичну перемогу можна було би назвати чванькуватими, але з Кроуфордом, здається погоджується, менеджер українцям Еґіс Клімас. Останній заявив, що бій із американцем був би самогубством для українця.

Кроуфорд вже перемгав одного олімпійського чемпіона, який став чемпіоном світу серед профі. Накаутом свого часу "влетів" американцю непереможний кубинський майстер Юріоркіс Ґамбоа, який заради бою із Кроуфордом піднявся у вазі...

Ось на що здатен Кроуфорд:

Коли б не відбувся поєдинок Ломаченко-Кроуфорд, очевидно що українець вже здобув статус, коли його ім'я стало обов'язковим елементом дискусій про найкращих у світі професійного боксу, а топових боксерів різних вагових категорій рівняють із ним, як з еталоном майстерності.

З царини теорії - до практики.

Вже зараз готовий битись із українцем і має серйозні підстави вважати себе фаворитом американець Майкі Гарсія.

Серйозний суперник: Майкі Гарсія розібрався з тим, кому програв Ломаченко

Ломаченко та Гарсія мають історію поєдників із тими самими суперниками. Так Гарсія у 2013-му впевнено переміг мексиканця Салідо, який завдав українцю єдиної поразки на професійному ринзі у 2014 році. У 2014-му Гарсія назвав Василя Ломаченка "аматором" після того, як той програв у поєдинку Салідо.

Гарсія також у 2013-му нокаутував пуерториканського боксера Романа Мартінеса, перемога над яким (також нокаутом) у 2016 році є одним із найяскравіших досягнень Ломаченка у професіоналах.

Після останнього поєдинку українця Гарсія вчергове повторив, що готовий із ним битись.

Оглядачі, самі боксери та тренери майже одноголосно заявляють, що саме поєдинок із Гарсією може стати реальним випробуванням для Ломаченка.

Гарсія - дуже технічний, терплячий і важко б'ючий боксер. Іноді виникає враження, що будь-яка помилка суперника в обороні використовується ним негайно.

Ось таке коло опонентів для Ломаченка вимальовується виключно у США. Зрозуміло, що за межами Америки - чимало серйозних супротивників.

Між тим бої з американцями у США - саме той фактор, який може пришвидшити сходження українця на вершину. Побив зірку - сам зірка! Реноме українця в американських ЗМІ просто зашкалює, а отже найсильніші неодмінно шукатимуть із ним зустрічі на вигідних, зрозуміло, фінансових умовах.

З огляду на шикарний ТВ рейтинг останнього поєдинку українцям у США, він за бажання, міг би бити ненайкращих боксерів і заробляти на цьому популярність та гроші

А вже питання максимально сприятливих фінансових умов - до сторін, які представлятимуть боксерів та телеканалів. Останнє треба пояснити окремо. Дуже часто боксери мають контракти з конкретним каналом, які обумовлюють, що боєць буде проводити свої поєдинки лише там. Зрозуміло, що якщо йдеться про двобій двох майстрів, які мають ексклюзивні домовленності із різними каналами - на боксі у США спеціалізуються SHO Time та HBO - виникає новий рівень складностей, через який організація поєдинку може затягнутись.

Інший фактор, на який треба зважати - вчасність проведення зіркового поєдинку. На практиці це означає, що в інтересах усіх сторін по-перше, максимально підігріти до нього інтерес (цьому сприяють, як перемоги учасників та емоційна напруга у відносинах між спортсменами), по друге отримати максимальну фінансову вигоду.

Кожна поразка не лише зменшує привабливість спортсмена для глядачів (за рідкими виключеннями), але і позначається, як і будь-який бій на здоров'ї атлета. Особливо важкий поєдинок - це особливі втрати для здоров'я з часто незворотніми наслідками, а отже природньо, що спортсмени та їх радники зацікавлені у тому, щоб зібрати максимльну касу. Вона, зрештою, може стати і пенсійним фондом спортсмена.

З огляду на шикарний ТВ рейтинг останнього поєдинку українцям у США, він за бажання, міг би бити ненайкращих боксерів і заробляти на цьому популярність та гроші. Саме таку тактику критики приписують популярному в Америці казахстанському боксеру Віталію Головкіну.

Але з огляду на те, що сам Ломаченко заявляє, що прагне битись із найкращими - ми мабуть неодмінно побачимо поєдинки з Гарсією та, можливо, навіть Кроуфордом. Зрештою, єдина поразка Ломаченка, теж доводить, що він готовий ризикувати і прагне не повторювати рекорди, а встановлювати їх.

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