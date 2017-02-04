Наступний суперник Ломаченка розповів, на що розраховує після перемоги над українцем

Американський боксер Джейсон Соса, який навесні зустрінеться з українським бійцем чемпіоном світу у напівлегкій та другій напівлегкій ваговій категоріях Василем Ломаченком заявив виданню boxingscene.com, що переконаний у перемозі над українцем.

"Я віддаю цьому своє серце та душу, і завжди перемагаю", - наводить слова боксера видання.

Соса розповів, що його досвід на любительскому ринзі складає всього 3 поєдинки (Ломаченко за даними Wikipedia провів на любительскому риніз 397 поєдинків, і програв лише одного разу - прим.ГА). На професійному ринзі він провів 25 боїв, вигравши 20 раз, програв одного разу, ще 4 поєдинки - завершились нічиєю. На рахунку американця 15 перемог нокаутом.

Соса, який володіє чемпіонським титулом у другій напівлегкій вазі за однією із версій розповів, що йому дасть перемога над українцем.

"Перемігши Ломаченка, я вийду на значно вищий рівень і люди зрозуміють, хто такий Джейсон Соса".

Василя Ломаченка називають одним із найкращих боксерів-професіоналів у світі та навіть відносять до лідерів умовного переліку "найкращих незалежно від вагової категорії".

Нещодавно відомий тренер Роберт Гарсія заявив, що із українцем ніхто не може зрівнятись за рівнем технічної майстерності.

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Американця Сосу не лякає те, що йому дають небагато шансів перемогти українського бійця.

Мені завжди давали менше шансів на перемогу ніж моїм суперникам. Мені подобається статус андердога

"Мені завжди давали менше шансів на перемогу ніж моїм суперникам. Мені подобається статус андердога", - також відзначив боксер.

Водночас Соса з повагою висловився про українця, назвавши його "великим" та "надзвичайно талановитим"

На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram американський боксер не приховує свою дружню вдачу, часто викладає фото родини.

Соса - молодий батько і нещодавно ділився із читачами радістю - його маленький син вперше почав їсти дитяче харчування.

Поєдинок Василя Ломаченка та Джейсона Соси відбудеться 8-го квітня у столиці США, Вашингтоні.

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