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Лондонський нападник був дрібним злочинцем з багатьма іменами і кочовим життям

Жінка з гаслом "Не від мого імені" на траурному мітингу у Лондоні, де у четвер вшанували жертв нападу

Жінка з гаслом "Не від мого імені" на траурному мітингу у Лондоні, де у четвер вшанували жертв нападу

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Британська поліція звернулася до громадськості з проханням надавати будь-яку інформацію про 52-річного Халіда Масуда, який убив принаймні чотирьох людей і багатьох покалічив, вчинивши напад біля будівлі парламенту в Лондоні.

Кілька років тому його (Халіда Масуда) розслідували у зв’язку з екстремізмом. Він був другорядною постаттю. То була давня справа
Тереза Мей, прем’єр-міністр Великої Британії

​У перших повідомленнях йдеться, що Масуд народився в Англії, змінював своє ім’я і був засуджений за кілька пов’язаних з насильством і хуліганством злочинів.

Востаннє він був засуджений 2003 року за володіння холодною зброєю. Його розслідували у зв’язку з екстремізмом, але не вважали загрозою.

Зараз повідомляють, що з народження він називався Едріан Расселл Аджайо, але напередодні його також називали Едріан Елмс.

Джерела, які називають себе “Ісламською державою” заявили, що нападник був їхнім “солдатом”.

Британська преса переповнена наразі непідтвердженими повідомленнями, що нападник навернувся в іслам і був радикалізований у Саудівській Аравії.

Газета Daily Mail пише, що нападник кілька років працював на Близькому Cході, а останні кілька років жив у Бірмінгемі.

Видання The Guardian повідомляє, що він вів кочовий спосіб життя у різних містах Англії.

BBC вважає, що зараз головне запитання полягає у тому, як і чому дрібний злочинець став терористом і масовим убивцею?

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