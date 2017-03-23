Британська поліція вивчає зв’язки лондонського нападника у Бірмінгемі

Британська поліція у четвер підтвердила арешти принаймні сімох людей у зв’язку з нападом у середу поблизу парламенту у Лондоні.

Ми далі вважаємо і відповідно розслідуємо, що цей нападних діяв наодинці під впливом міжнародного тероризму

Станом на ранок підтверджено загибель трьох людей, яких збив автомобіль на Вестмінстерському мосту, а також смерть від ножових ран одного охоронця біля парламенту і поранення близько 40 людей.

Деякі каліцтва лікарі назвали "катастрофічними".

З 29 поранених у лікарні 7 - у критичному стані.

Нападника застрелив озброєний службовець поліції, і він помер на місці.

Поліція зранку звернулася до ЗМІ з проханням не поширювати імені нападника "під час важливого етапу розслідування", але відомо, що автомобіль, в якому він їхав, був орендований в Бірмінгемі.

Арешти відбулися саме у тому місті, що за 150 км на північному сході від Лондона. Операції також проводять у столиці.

На основі попередньої інформації поліція припускає, що напад був актом тероризму і пов’язаний з ісламізмом.

"Ми далі вважаємо і відповідно розслідуємо, що цей нападник діяв наодинці під впливом міжнародного тероризму", - сказав представник лондонської поліції Марк Роулі.

Жертв нападу у Лондоні нині вшановували хвилиною мовчання.

Білий дім повідомляє, що президент Трамп розмовляв з прем’єр-міністром Терезою Мей і що його інформують про ситуацію в Лондоні.

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