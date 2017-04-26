Візова лібералізації для громадян України обов’язково запрацює – запевняє депутат Литви Жиґімантас Павільйоніс

Посли ЄС затвердили рішення про лібералізацію візового режиму для України. В ЄС раніше заявляли, що «безвіз» для українців може запрацювати наприкінці червня. Для безвізових поїздок громадянам України потрібно отримати біометричний паспорт.

Рішення постійних представників повинні підтвердити міністри ЄС на засіданні 11 травня.

Це обов’язково станеться – у цьому запевняє голова підкомітету парламенту Литви Жиґімантас Павільйоніс, який цими днями перебуває у Вашингтоні у складі парламентської делегації, лобіюючи, серед іншого, і українське питання

«Йдеться про свободу пересування людей. Але це не кінцева стадія, це лише наступний крок у правильному напрямку, ми ще маємо дочекатися голосування міністрів, а це буде зроблено, безсумнівно. Але потім починається боротьба за саме членство України», - розповів «Голосу Америки» депутат Павільйоніс.

«Але перед тим, і це міститься в документі, який був затверджений литовським парламентом, ми намагаємось просунути ідею створення так званого «Плану Маршалла для України», для того, щоб українці мали серйозну економічну та фінансову підтримку на зразок підтримки, яку європейці отримали після Другої світової», - зазначив він.

Литовський депутат сказав, що це робиться для того, щоб Україна продовжувала рухатись шляхом реформ.

«Ідея була затверджена Європейською народною партією на Мальті. Праві політичні сили ЄС вже затвердили цей план, тепер він обговорюватиметься в Брюсселі, і ми привезли його у Вашингтон», - заявив голова підкомітету з питань трансатлантичних відносин парламенту Литви Жиґімантас Павільйоніс.

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