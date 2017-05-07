Еманюель Макрон перемагає на президентських виборах у Франції

Еманюель Макрон, 39-річний центрист, євро-оптиміст і колишній міністр економіки, перемагає на президентських виборах у Франції.

Такі попередні результати виборів. За даними екзит-полів, за нього віддали свої голоси понад 65% виборців. Якщо дані підтвердяться, Макрон стане наймолодшим президентом в історії країни. А його перемога, зазначають оглядачі, контрастуватиме із анти-глобалістськими тенденціями, які нині панують на Заході.

Еманюель Макрон агітував за проєвропейську платформу, тоді як його суперниця крайня права Марін Ле Пен виступала за антиімміграційну політику, обіцяючи у разі перемоги вивести Францію із ЄС. Очікується, що зовнішня політика президента-Макрона буде продовженням курсу президента Олланда.

На останніх теледебатах Макрон заявив, що, на відміну від своєї суперниці Марін Ле Пен, в жодному разі не підкориться диктату Путіна, і змусить російського лідера поважати його.



Через високу терористичну загрозу, мітинги обох кандидатів сьогодні відбуваються за посилених заходів безпеки. Зранку поліції Парижа довелося тимчасово евакуювати людей із площі перед Лувром, де збиралися прихильники Еманюель Макрон. Занепокоєння правоохоронців викликала сумка, яку хтось залишив без нагляду.

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