Меркель скликає саміт по Україні, але Путін спершу зустрінеться з Макроном

Канцлер Німеччини Анґела Меркель скликає президента Франції Еммануеля Макрона, президента Росії Володимира Путіна і президента України Петра Порошенка на саміт, щоб надати новий поштовх мирному процесу на сході України, повідомляє Euroactiv з посиланям на Der Tagesspiegel.

«Ми будемо невідкладно шукати можливості для чотирьох голів держав та урядів – три президенти та я – для того, щоб встановити контакт», - заявила Меркель за повідомленням уряду Німеччини, інформує Bloomberg. "Жоден інший конфлікт не забрав так багато часу Анґели Меркель, як війна в Україні", - зазначив Euractiv.

Виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Порошенком 20 травня, Анґела Меркель вказала, що президент Франції Макрон також підтримує Мінський процес.

Очікується, що Макрон обговорить з Путіним питання України під часу зустрічі, запланованої у Версалі на 29 травня. Хоча Макрон і заявляв про необхідність підтримки зв’язків з Москвою, його позиція була більш жорсткою по відношенню до Росії, порівнюючи з його конкурентами.

Західні аналітики вже закликають Макрона бути пильним до Путіна. "Увага, пане Макроне, очікуйте, що Путін буде надзвичайно дружнім і приїде з особливими дарунками. Так він підкорив Саркозі та Фійона в 2008", - твітує аналітик Cicero Foundation Марсель ван Херпен

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