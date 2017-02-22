Британський "закон Магнітського" дозволить заморожувати активи іноземних корумпованих посадовців

Велика Британія буде мати закон, схожий на американський “Акт Магнітського”, що дозволятиме заморожування активів іноземних посадовців на території Сполученого Королівства.

Так звані “Поправки Магнітського” у вівторок пройшли ключовий етап - схвалення у Палаті громад. Вони наберуть чинності після схвалення у Палаті лордів у межах Закону про кримінальні фінанси.

Головне завдання закону - боротьба з відмиванням грошей та протидія фінансуванню тероризму.

Нам треба створити у Сполученому Королівстві неприйнятне середовище для тих, хто намагається ввезти і переховувати тут здобуте злочинами і корупцією.

Британські політики кажуть про намагання позбавити Лондон репутації місця, де корумповані посадовці та олігархи з різних країн зберігають свої гроші, часто вкладаючи їх у нерухомість.

Представник уряду Бен Валлес заявив у парламенті: “Нам треба створити у Сполученому Королівстві неприйнятне середовище для тих, хто намагається ввезти і переховувати тут здобуте злочинами і корупцією. У щораз більш конкурентному міжнародному середовищі Сполучене Королівство не може дозволити собі вважатися прихистком для брудних грошей”.

Поправки розширюють теперішнє визначення незаконних дій і включають порушення прав людини і поширюються на будь-кого, хто допомагав у таких діях, або отримував від них зиск.

Фінансист Білл Браудер, який багато років веде кампанію за покарання причетних до смерті Сергія Магнітського, привітав новий британський закон.

“Нове законодавство додасть відчутного страху клептократам у Росії та інших авторитарних режимах. Вони живуть у дорогих помешканнях у Лондоні і вважають себе недоторканними”, - сказав Браудер.

“Ці кроки є результатом семи років зусиль в ім’я Сергія Магнітського, який виявив і повідомив про корупційну схему на 230 мільйонів американських доларів, створену російськими посадовцями і якого за це убили”, - додав він.

Магнітський, який працював юристом у інвестиційному фонді Браудера в Росії, помер за ґратами у 2009-му у віці 37 років після майже річного досудового ув'язнення.

Сполучені Штати схвалили «закон Магнітського» 2012 року. Естонія впровадила такий закон 2016 року. Канада і Європейський Союз працюють над подібними законопроектами.

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