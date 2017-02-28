Екс-британські прем’єри Мейджор і Блер виступають проти Brexit

Джон Мейджор, колишній британський прем’єр-міністр, назвав вихід його країни з Європейського Союзу "історичною помилкою" і застеріг, що теперішній уряд вводить виборців в оману "нереалістичними й надмірно оптимістичними" надіями на те, що буде далі зі Сполученим Королівством.

Зі зростаючою стурбованістю я спостерігаю, як британський народ переконують у майбутньому, яке виглядає нереальним і надмірно оптимістичним.

Він також висловив думку, що покинувши ЄС, Британія стане більш залежною від Сполучених Штатів. При цьому Мейджор, який очолював уряд консерваторів 1990-97р., розкритикував Дональда Трампа, назвавши нового американського президента "непередбачуваним".

Урядовці та прихильники "Брекзиту" заявляють, що політики, і зокрема колишні посадовці "не мають права переписувати референдум".

Чинний прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що почне офіційні переговори про вихід з ЄС наприкінці цього місяця і зробить усе "щоб "Брекзит" був успішним".

За словами Джона Мейджора, ціна "Брекзиту" може виявитися дуже великою і найбільше вдарить про менш захищених громадянах, які покладаються на систему соціального захисту.

Кількома тижнями раніше Тоні Блер, прем’єр-міністр Британії від Лейбористської партії 1997-2007 р., закликав виборців "підніматися" проти "Брекзиту".

Мейджор і Блер - члени Палати лордів у британському парламенті, де зараз обговорюють закон про надання урядові Терези Мей права офіційно починати переговори про вихід з Європейського Союзу.

Закон вже був схвалений у Палаті громад переважною більшістю депутатів від урядової Консервативної та опозиційною Лейбористської партій, але у верхній палаті парламенту уряд не має гарантованої більшості.

Джон Мейджор виступав у Королівському інституті з міжнародних справ (Chatham House).

Політичний редактор британського телеканалу ITV Роберт Пестон переповів у Twitter, що в розмові після виступу Мейджор наголосив на небажанні втручатися у роботу уряду "як це робила з ним Тетчер".

Джон Мейджор, заявивши, що "Брекзит" був помилкою, сказав також, що британці мали право на таку помилку і уряд, виконуючи рішення референдуму, повинен бути відвертим про очікувані труднощі.

Порада колишнього прем’єр-міністра британським учасникам пререговорів про "Брекзит" базувалася на його власному досвіді:

"Найуспішніші результати здобувають, коли переговори ведуть доброзичливо: набагато легше досягти домовленості з приятелем, ніж із розсвареним сусідом... Поза дипломатичною ввічливістю атмосфера вже зіпсована. Трохи більше приємності і менше дешевих гасел дуже допомогли б у захисті інтересів Сполученого Королівства".

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