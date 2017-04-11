У США Тіллерсону порадили говорити у Москві про вторгнення Росії до України

Державний секретар США у Москві має говорити про вторгнення Росії до України. Про це напередодні, коментуючи візит державного секретаря США до Росії, заявив колишній посол США у Росії Майкл Макфол, один із архітекторів провальної політики "перезавантаження" відносин Америки та Москви, часів президента Обами.

"Правильно, що державний секретар США Тіллерсон фокусуватиметься у Москві на темі Сирії, але я також сподіваюсь, що він підніме і тему російського вторгнення в Україну", - відзначив Макфол у Twitter.

Правильно, що державний секретар США Тіллерсон фокусуватиметься у Москві на темі Сирії, але я також сподіваюсь, що він підніме і тему російського вторгнення в Україну

Як відомо, державний секретар США Рекс Тіллерсон перебуває у Москві. Головною темою переговорів під час першого офіційного візиту до Росії голови американського зовнішньополітичного відомства стануть події в Сирії.

Напередодні високопоставлений представник адміністрації США заявив, що американські спецслужби прийшли до висновку, що російська влада заздалегідь була поінформована про плани Дамаска щодо використання хімічної зброї.

Повідомляється, що державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон наголосив, що Росія повинна вибрати між партнерством із США і їх союзниками, або об’єднатися з сирійським режимом Башара Асада, Іраном та ліванською «Гезболлою».

Про це він заявив за підсумками зустрічі в Італії керівників МЗС країн «Великої сімки» - повідомляє інформаційне агентство Assoсiated Press.

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