Макмастер «не стурбований» повідомленнями про спробу Кушнера налагодити таємний канал зв’язку з Росією

Відповідаючи на запитання щодо повідомлень про те, що зять Дональда Трампа намагався налагодити таємний канал зв’язку з Росією до того, як президент вступив на посаду, радник з національної безпеки США Макмастер заявив, що так зване «прокладання резервних напрямків» («back-channeling») було нормальним.

Макмастер відмовився говорити конкретно про випадок Джареда Кушнера, який служить старшим радником Трампа, але коли прозвучало запитання, чи його непокоїтиме, якщо хтось в адміністрації намагається налагодити підпільний канал із російським посольством або Кремлем, він відповів «ні».

«У нас є резервні канали зв’язку з будь-якою кількістю індивідуальних (країн). Таким чином, взагалі, говорячи про резервні канали зв’язку, це є те, що дозволяє спілкуватися в обережній манері», – підкреслив Макмастер.

«Так що це не піддає вас заздалегідь будь-якому контенту або будь-якій розмові або будь-чому. Тому ми не стурбовані цим».

Інформаційне агентство Reuters повідомило минулого тижня, що пропозиція щодо зворотнього каналу обговорювалася між попередником Макмастера Майклом Флінном і російським послом, коли Трамп готувався вступити на посаду.

Видання Washington Post повідомило в п’ятницю, що Кушнер брав участь у цій розмові.

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