У Франції могло би бути своє ОРДЛО - німецький журналіст

Франції пощастило, що у неї немає спільного кордону з Росією. У протилежному випадку вже незабаром мала би Пікардійську народну республіку та Народу республіку Нор- Па-де-Кале

Відсутність у Франції спільного кордону з Росією врятувала цю країну від виникнення сепаратистських рухів у регіонах, в яких перемогу за результатами виборів президента отримала Марі Ле Пен. Про це заявив політичний редактор популярного німецького видання BILD Юліан Ропке.

"Франції пощастило, що у неї немає спільного кордону з Росією. У протилежному випадку вже незабаром мала би Пікардійську народну республіку та Народу республіку Нор- Па-де-Кале", - пише у Twitter Ропке.

Таким чином Ропке прокоментував електоральну мапу Франції, яка вказала на перемогу Ле Пен у окремих французьких регіонах.

Відповідаючи на репліку Ропке, французький журналист Ніколя Енін відзначив, що у разі виниконення у Франції "народних республік", останні за аналогією із пропагандою Росії щодо України, почали би змальовувати решту Франції, як контрольовану екстремістами.

"І цим народним республікам довелося би воювали з контрольованою джихадистами та неонацистами рештою країни", - іронізує Енін.

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