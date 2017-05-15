Манафорт під слідством у США - Newsweek

Діяльність Пола Манафорта, який певний час очолював президентську кампанію Трампа, а до Революції гідності в Україні був радником Януковича, привернула увагу і правоохоронних органів США.
Прокурор штату Нью-Йорк розпочав розслідування операцій Пола Манафорта в сфері нерухомості, повідомляє Newsweek з посиланням на The Wall Street Journal та Bloomberg. Протягом останніх років, Манафорт інвестував мільйони у нерухомість у США, використовуючи фіктивні компанії для купівлі майна у Нью-Йорку, Флориді, Вірджинії та Лос-Анджелесі, пише видання.
Минулого місяця видання The New York Times повідомило, що Манафорт взяв кредитів на 13 мільйонів доларів від компаній пов’язаних з Трампом після того як він зі скандалом полишив роботу в політичній кампанії республіканського кандидата у президенти в серпні 2016-го року. Манафорт мусив полишити посаду після того, як Національне антикорупційне бюро України звинуватило його в отриманні 12,3 мільйонів неформальних виплат від колишнього президента країни Януковича – союзника російського президента Путіна, пише Newsweek.
Сам Манаформ прокоментував, що "нічого незвичного в цих кредитах немає" і він переконаний, що "будь-хто, кого не вразила лихоманка скандалів, дійде того самого висновку".
Сам Манафорт зараз перебуває під слідством Конгресу і ФБР в рамках розслідування можливого втручання Росії до виборів в США.
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