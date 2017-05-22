Манафорт – союзник Трампа, який найбільше нажився на зв’язках з Росією – Bloomberg

Пол Манафорт, колишній радник президента Януковича наразі є однією з центральних фігур в контексті «російських підозр» навколо Трампа, пише видання Bloomberg.

Менше року тому Манафорт відігравав центральну роль в кампанії Трампа, а за минулі десять років заробив мільйони доларів за просування прокремлівських сил в Україні та поза її межами. Жоден з союзників Трампа не нажився більше на своїх зв’язках з російськими бізнесменами та політиками, як Манафорт. Манафорт заперечує будь-які незаконні дії.

Через підозри про зв’язки Трампа з Росією, західні ЗМІ вивчають роль Манафорта в Україні. «Манафорт зробив для Москви те, що не були в змозі зробити найкращі політтехнологи до нього: допоміг привести прокремлівського кандидата до влади в Києві», - стверджує Bloomberg.

Або Манафорт не зміг вплинути на нього (Януковича - ГА), або він обдурював нас і не мав жодних інших намірів крім отримання своїх величезних виплат

За словами колишнього помічника держсекретаря США Дена Фріда, Манафорт просував Януковича як лідера, який може наблизити Україну до Заходу, але так, щоб це сприйняв і Путін. Це не справдилось. «Або Манафорт не зміг вплинути на нього, або він обдурював нас і не мав жодних інших намірів крім отримання своїх величезних виплат», - коментує Фрід.

Манафорт, яий не говорить ні російською, ані українською збудував тісні робочі зв’язки з Януковичем – обговорюючи через перекладача – політику та стратегію в сауні, під час тенісних матчів в пишному палаці Межигір’я, повідомив журналістам Bloomberg неназваний співробітник виборчої кампанії Януковича.

Протягом 2007-2012 років, Манафорт отримав щонайменше 12.7 мільйони доларів, зазначається у рукописних бухгалтерських книгах Партії регіонів, які знайшли пізніше в головному офісі партії.

Манафорт мав контакти і з іншими проросійськими політиками, включаючи Медведчука, який настільки близький до Путіна, що Путін хрестив його доньку. Медведчук вважає Манафорта «найкращим як серед внутрішніх, так і серед іноземних політичних консультантів. Минулорічні події в Сполучених Штатах тільки зміцнили мою думку», написав Медведчук відповідаючи на запитання Bloomberg.

Саме Манафорт порадив Опозиційному блоку виступати проти НАТО та представляти голос росіян на Сході

Після анексії Криму Росією, Манафорт повернувся до України і надавав поради Опозиційному блокові для виборів 2014 року. Один з проросійських політиків Нестор Шуфрич, сказав, що це саме Манафорт порадив їм виступати проти НАТО та представляти голос росіян на Сході. В результаті, вони отримали 29 місць в парламенті. Партія сплатила близько 1 мільйона доларів Манафорту. «Інвестиція в Манафорта виправдала себе. Він-геній», - сказав Шуфрич.

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