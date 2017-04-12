«Чорна бухгалтерія» зареєструвала, яким шляхом Манафорт отримав кошти від Партії регіонів

Інформаційне агентство Associated Press отримало докази, які, за всіма ознаками, підтверджують, що фірма Пола Манафорта отримала 1,2 мільйона доларів за свої послуги в Україні.

Уперше рукописний документ з’явився у серпні минулого року, коли Манафорт був керівником виборчої кампанії Дональда Трампа. У ньому детально перераховано виплати, отримані від проросійської Партії регіонів.

Як пише інтернет-видання The Hill, в минулому Манафорт заперечував автентичність документа, в якому сказано, що він приймав незаконні кошти.

«Будь-які переливання коштів, що отримала моя компанія – легітимні виплати за надані політичні консультації», сказано в заяві Девіса Манафорта.

Однак, як повідомляє Associated Press, одна з виплат – згідно з заявою українського законодавця з минулого місяця, була частиною операції відмивання грошей. Отже цим питанням, каже він, повинні зайняитися американські органи влади.

Друга виплата, на суму 455,249 доларів, також відповідає «чорній бухгалтерії» незаконних операцій за правління українського президента Віктора Януковича.

Обидві виплати надіійшли від комапній, які були зареєстровані в центральноамериканській країні Беліз.

Американська прокуратура протягом років перевіряє працю Манафорта у зв’язку з з вкраденими коштами Віктором Януковичем, але дотепер проти нього не було висунуто звинувачення.

Тема діяльності Манафорта, за повідомленням Associated Press, стала актуальною у зв’язку з розслідуванням американськими законодавцями справи втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Представники американської розвідки кажуть, що російські офіційні особи намагалися помогти Трампові на виборах. Тепер справою зв’язків між Москвою і керівниками виборчої кампанії Трампа займається Федеральне бюро розслідувань.

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