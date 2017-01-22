Марші жінок в Вашингтоні, інших містах США та по всьому світі: як це було

В перший день Дональда Трампа в офісі сотні тисяч людей вийшли на Марш жінок на Вашингтон, протестуючи проти нової адміністрації США ті її політики. Подібні марші пройшли в 600-та містах США та по цілому світі.

Як і демонстрація в столиці США, протести в інших містах були викликані стурбованістю через права жінок, громадянські права та екологічні проблеми.

Марш жінок на Вашингтон: занадто великий натовп для маршу

Організатори Маршу жінок на Вашингтон планували, що після мітингу біля Капітолію учасники пройдуть більше двох кілометрів до Білого дому.

Але натовп виявився більшим, ніж очікувалося, що змусило організаторів змінити маршрут. Ще до того, як розпочався марш, проспект Незалежності в Вашингтоні був заповнений людьми.

Тимчасовий голова поліції Вашингтону Пітер Ньюсгем повідомив: "Натовп простягається так далеко, що там не залишається місця, аби йти."

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Зірки та активісти на Марші жінок на Вашингтон

Під час Маршу жінок на Вашингтон лунали відверті заклики до опозиції політиці президента США Дональда Трампа з питань імміграції, екології та прав жінок.

Під кінець мітингу на сцені несподівано з'явилася співачка Мадонна. Також у Марші жінок на Вашингтон взяли участь такі зірки, як співачка Алішія Кіз, актриса Скарлетт Йоганссон та співак Максвелл. Окрім інших, на стені виступала лідерка жіночого руху у Сполучених Штатах Глорія Станем.

Марші в США

Більш ніж 150,000 людей зібралися на марш в Чикаго - в сім разів більше, ніж було заплановано. Велика кількість людей також зібралася в Лос-Анжелесі та Нью-Йорку, де десятки тисяч людей заполонили 5-те авеню, прямуючи до вежі Трампа.

Повідомляється, що в Сент-Полі та Бостоні натовпи людей налічували більш ніж 50 тисяч.

Десятки тисяч людей зібрались на демонстрацію в Окленді, штат Каліфорнія.

Марші по цілому світі

В Кейптауні, Південна Африка, відбувся "Сестринський марш проти Трампа".

В Японії сотні людей, в основному американські експатріанти, пройшли вилуцями Токіо з гаслами та плакатами, які пропагують любов та співчуття.

В Австралії тисячі демонстрантів пройшли маршем повз американського консульства в Сіднеї.

Приблизно 80 тисяч людей зібралися в Лондоні біля американського посольства та пройшли маршем до Трафальгарської площі.

У Берліні жінки зібралися біля Бранденбургських воріт. По всій Німеччені відбулося сім мітингів.

Протести також пройшли в інших європейських містах, в тому числі у Парижі, Будапешті, Амстердамі та Гаазі.

В Антарктиді невелика група туристів і вчених пройшли маршем з плакатами "Пінгвіни за мир" та "Тюлені за науку".

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