Тисячі екологічних активістів пройшли маршем у суботу у Вашингтоні та ще в близько 300-х американських міст, намагаючись привернути увагу до проблеми зміни клімату.

За словами організаторів, "Народний кліматичний марш" був приурочений до 100-го дня Дональда Трампа на посаді президента США. Організатори маршу висловили своє невдоволення поглядами глави держави на зміни клімату, на питання видобутку вугілля, буріння нафтових свердловин та викидів парникових газів на вугільних електростанціях.

"Політика адміністрації Трампа є катастрофою для нашого клімату і громад", - йдеться у заяві "Народного кліматичного маршу", що об'єднує близько 50-ти ліберальних груп активістів.

У Вашингтоні демонстранти пройшли маршем від Капітолію до Білого дому, де вони провели мітинг.

Близько 300 маршів або мітингів також пройшли у різних містах США.

Партнерські організації, що входили до керівного комітету заходу, включали в основному екологічні групи, але також і кілька професійних спілок, антивоєнних груп та груп захисту меншин.

Окрім проблем, викликаних зміною клімату, під час маршу також піднімались економічні та питання соціальної справедливості.

Тиждень тому у багатьох країнах світу відзначили День Землі. У зв’язку з цим пройшли "Марші на підтрмку науки" за участі вчених, активістів екологічних і правозахисних організацій, любителів природи.

Недавно президент Трамп представив федеральний бюджет, у якому передбачено різкі скорочення коштів на Управління з охорони навколишнього середовища, що змусить скасувати 56 програм і різко зменшить витрати на Бюро дослідів і розвитку.

Запропонований Трампом бюджет також передбачає скорочення витрат на суму в 6 мільярдів доларів на Національний інститут охорони здоров’я США, яка є найбільшою установою біомедичних дослідів у світі.

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