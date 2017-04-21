А за союзників Порошенка НАБУ візьметься? - оглядач про арешт Мартиненка

Справжнім лакмусовим папірцем для антикорпціонерів стане те, чи візмуться вони за впливових союзників Порошенка

Арешт екс-нардепа Миколи Мартиненка лишився здебільшого непоміченим західними ЗМІ, проте не лишився без уваги оглядачів та експертів, які постійно пишуть про Україну. Деякі із них відзначають, що арешт Мартиненка назрів, але вказують на те, що екс-нардеп є близьким до "Народного фронту" Яценюка, а про серйозність боротьби із корупцією можна буде говорити, коли затримуватимуть і союзників Порошенка.

"Реальний прорив, хоча і запізнілий. Але справжнім лакмусовим папірцем для антикорпціонерів стане те, чи візмуться вони за впливових союзників Порошенка. Це - значний запит на нинішньому етапі", - коментує затримання Мартиненка Олівер Керролл, редактор англомовного видання The Moscow Times, дописувач впливових видань Foreign Policy та Politico.

"Ого. Великі новини з України", - твітує Аріна Ґік, популярний оглядач подій в Україні.

"Знову маємо: НАБУ затримало Миколу Мартиненка - це значний улов", - твітує Конрад Шуллер, кореспондент німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як повідомляє "УП", 20-го квітня екс-нардеп Микола Мартиненко був доставлений у Національне антикорупційне бюро для проведення процесуальних та слідчих дій. 21-го квітня Солом'янський районний суд Києва обере запобіжний захід колишньому народному депутату з фракції "Народний фронт" Миколі Мартиненку.

Сьогодні це серйозна перемога для борців з корупцією в Україн

Також "УП" повідомляла, цитуючи захист екс-нардепа, що Мартиненко готовий доводити в суді політичну складову справи, за якою його затримали детективи Національного антикорупційного бюро.

Про затримання твітує і Максим Еріставі, впливовий англомовний український журналіст-міжнародник.

"Мартиненко має довгу історію корупційних діянь, його і інші країни перевіряли. Сьогодні це серйозна перемога для борців з корупцією в Україні", - твітує Еріставі.

Еріставі також звернув увагу на те, що Мартиненко був ключовим союзником колишнього прем'єра Яценюка. Близькість Мартиненка до Яценюка привертає увагу ще декількох оглядачів.

"НАБУ затримали за звинученнями у розкраданні державного майна Миколу Мартиненка, який має вплив у "Народному фронті", партії, яка входить до складу коаліції", - твітує, серед інших, англомовний оглядач Євген Воробйов.

"Схоже, що НАБУ заарештували Миколу Мартиненка. Побачимо тепер, що вирішить з приводу його свободи - чи несвободи - суд", - твітує Миколай Холмов з англомовного одеського видання Odessa Talk, за дописами якого активно слідкують західні журналісти та експерти з питань України.

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