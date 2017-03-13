Марихуану у США пов'язали з серцевими хворобами

Навіть після врахування інших факторів ризику, ми все одно отримали вищу ймовірність серцевого нападу та серцевої недостатності серед пацієнтів, які вживали марихуану

Люди, які споживають марихуану можливо мають підвищений ризик серцевого нападу та серцевої недостатності. Про це, з посиланням на дослідження проведене Einstein Medical Center у місті Філадельфія (США), повідомляє видання LiveScience.com.

Дослідники проаналізували понад 20 мільйонів анкет (medical record - прим. ГА) американських пацієнтів у віці від 18 до 55 та встановили, що хворі, які повідомляли про споживання саме марихуани (дослідники враховували у дослідженні інші фактори ризику) мали 26% вищі шанси серцевого нападу та на 10% шанси розвинути серцеву недостатність.

"Навіть після врахування інших факторів ризику, ми все одно отримали вищу ймовірність серцевого нападу та серцевої недостатності серед пацієнтів, які вживали марихуану", - відзначила Адіті Калла, провідний автор дослідження та експерт з кардіології у Einstein Medical Center.

"На основі цього, ми вважаємо, що на стан серця впливають на лише надмірна вага, чи дієта, якої дотримуються пацієнти", - наводить слова медика видання Men's Fitness.

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