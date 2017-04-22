Масові протести в німецькому Кельні проти ультраправої партії

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Кельна в суботу на демонстраціюю проти ультраправої «Альтернативи для Німеччини» (AfD), яка проводить в місті свою партійну конференцію, повідомляє Politico.
За словами організаторів, більше 10 тисяч осіб узяли участь в акції протесту, яка почалася з блокади готелю поблизу Рейну, де відбувався з’їзд, зазначає видання.
Багато із близько 600 делегатів потребували захисту поліції, коли вони намагалися увійти в приміщення, де вони планували обговорити кандидатів на національні вибори у вересні. Двох співробітників поранено, повідомляють місцеві поліцейські, але представник поліції Крістоф Ґіллес додав, що протест мав в основному мирний характер, інформує Politico.
Вибір Кельна був спірним, оскільки місто стало місцем масових сексуальних нападів мігрантів у переддень Нового 2016 року, що дало поштовхом для німецьких ультраправих. «Це явна провокація, що ця партія проводить своє зібрання в Кельні», наголосила Ганнелоре Крафт, міністр-президент землі Північна Рейн-Вестфалія.
Опитування громадської думки показують, що AfD може отримати близько 10 відсотків голосів, за християнськими демократами (34 відсотки) і соціал-демократами (30,5 відсотка), додає видання.
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