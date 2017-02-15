Глава Пентагону згадав про анексію Криму, підтвердив прихильність США до НАТО

Події 2014 року дозволили тверезо оцінити ситуацію – міністр оборони США



Міністр оборони США Джим Маттіс у середу намагався розвіяти сумніви союзників по НАТО щодо прихильності Америки до безпеки Європи, кажучи, що Альянс має ключове значення для відносин між Америкою і Європою.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

«Події 2014 року дозволили тверезо оцінити ситуацію», - заявив Маттіс, маючи на увазі анексію Росією Кримського півострова.

«Ми повинні адаптуватися до того, що нам виявлено з точки зору викликів нашій безпеці», - сказав він.

«Альянс залишається фундаментальною основою для Сполучених Штатів і для всієї трансатлантичної спільноти. Як заявив президент Трамп, він рішуче підтримує НАТО», - наголосив Маттіс.

Глава Пентагону також додав, що НАТО - на шляху трансформації і завжди пристосовується до викликів у сфері безпеки.

Про це Джим Маттіс заявив 15 лютого у Брюсселі, перед засіданням міністрів оборони НАТО, яке для нього є першим після того, як він вступив на посаду.

Тим часом генеральний секретар Північноатлатичного альянсу Єнс Столтенберґ сказав, що ні Європа, ні США не зможуть самотужки впоратися із сучасними безпековими викликами, які є найскладнішими в останні десятиліття.

«Американські війська розгортаються в Польщі і країнах Балтії. Це чітка демонстрація підтримки Америкою європейських союзників по НАТО», - заявив він.

Міністр оборони США додав також, що у Вашингтоні очікують, що країни-члени Альянсу збільшать свої видатки на оборону.

Трамп неодноразово критикував країни-члени НАТО, які не підтримують свої витрати на оборону на рівні двох відсотків від їхнього валового внутрішнього продукту (ВВП) і закликав справедливо розділити тягар військових витрат.

Столтенберґ сказав, що «витрати на оборону були головною темою» двох його телефонних розмов із президентом США Дональдом Трампом.

У 2014 році, коли Росія захопила Крим і почала надавати військову підтримку сепаратистам на сході України, керівники НАТО зобов’язалися зупинити скорочення витрат на оборону і рухатися у напрямку підняття своїх військових бюджетів до двох відсотків ВВП протягом десяти років.



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