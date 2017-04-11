Ракети США знищили 20% бойової авіації Сирії – глава Пентагону

Міністр оборони США Джим Маттіс заявляє, що під час ударів крилатих ракет по сирійській військовій базі було знищено чи пошкоджено 20% бойової авіації, яку використовують сили президента Сирії Башара Асада.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
«Сирійська влада втратила здатність заправляти або переозброювати літаки на аеродромі Шайрат, і в даний час використання злітно-посадкової смуги позбавлено військового інтересу», – мовиться у заяві Маттіса.
«Сирійська влада задумуватиметься перед тим, як знову використати хімічну зброю», - додав глава Пентагону.
Під час ймовірної хімічної атаки 4 квітня у підконтрольній сирійським повстанцям провінції Ідліб загинуло до 100 осіб.
Уночі 7 квітня збройні сили США атакували десятками ракет Tomahawk аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на атаку в Ідлібі, у якій Захід звинувачує режим Асада.
Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії. Росія назвала ці дії актом агресії проти суверенної держави.
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