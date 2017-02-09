Тереза Мей: імміграційна заборона Трампа була помилкою

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей піддала критиці указ президента Трампа про заборону на в’їзд до США біженцям і громадянам семи переважно мусульманських країн.

Згідно з повідомленням інформаційного агентства Reuters, відповідаючи на запитання під час прес-конференції, Мей сказала: «Ми вважаємо, що це було помилкою, що це доводить до розколу. Це не політика, яку прийняло б Сполучене Королівство».

Президент Трамп про своє рішення повідомив через кілька годин після зустрічі з британським прем’єр-міністром, і воно викликало протести як з боку багатьох американських законодавців, так і громадськості по всій країні.

У цей час, пише видання The Hill, колегія федеральних суддів обмірковує, чи рішення суду про блокування президентської заборони на в’їзд іноземців із зазначених країн повинна бути скасована на час, коли відбувається розгляд заборони на відповідність з Конститцією.

Президент Трамп і його прихильники твердять, що заборона необхідна, щоб гарантувати безпеку країни.

В середу на сторінці у Twitter президент зазначив, що в час, коли колегія федеральних суддів розглядає це питання, «спостерігається велике збільшення напливу людей з певних країн до Сполучених Штатів».

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