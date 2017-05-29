Маккейн: Путін є більшою загрозою, ніж ІДІЛ

Американський сенатор-республіканцеь Джон Маккейн в інтерв’ю Australian Broadcasting Corporation заявив, що Путін є головною і найважливішою загрозою, більшою навіть від «Ісламської держави».

«Я думаю, що ІДІЛ може чинити жахливі речі, сказав Маккейн. – Але це росіяни, які хотіли знищити основи демократії і змінити результати американських виборів».

Маккейн заявив, що він не бачив «жодних доказів», що Москва успішно вплинула на американські президентські вибори, але він підкреслив, що це росіяни «намагалися і далі намагаються це робити. Вони і далі намагаються змінити вибори, вони попросту намагалися вплинути на результати французьких виборів», додав він.

Маккейн осудив реакцію адміністрації Трампа на спроби Росії вплинути на американські вибори і закликав до запровадження санкцій.

«Ми нічого не зробили з часу виборів минулого листопада, щоб відповісти на спробу Володимира Путіна змінити результати наших виборів. То ж ми заохотили Путіна. Ми зовсім не зареагували».

Маккейн також негативно зареагував на спроби зятя і радника президента Трампа – Джереда Кушнера встановити неофіційні лінії контактів з Росією.

Дивіться також: Історія іммігрантів, які відкрили у США ательє