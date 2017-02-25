Новий радник з національної безпеки не поділяє поглядів Білого дому на іслам

За повідомленням газети New York Tіmes, новий радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт Макмастер заявив своїм співробітникам, що мусульмани, які здійснюють терористичні акти, насправді підривають іслам. Це заперечує ідеологічниій позиції, яку займали деякі інші радники президента Дональда Трампа.

Макмастер сказав членами Ради національної безпеки , що вживання терміну «радикальний ісламський тероризм» контрпродуктивне, тому що дії терористів суперечать ісламу.

Згідно з повідомленням, Макмастер зробив таку заяву під час першої зустрічі зі своїми співробітниками.

Цю інформацію підтвердили, серед іншого, особи, які були на зустрічі.

Заява нового радника з національної безпеки суперечить мові, якою користувавався як президент Трамп, так і попердник Макмастера – Майк Флінн, який подав у відставку після подання неправдивої інформації службовцям Білого дому про свій телефонний контакт з російським дипломатом.

Ця заява, можливо, є першою ознакою того, що Макмастер міг відокремити раду від ідеологічних поглядів Флінна.

Мова Макмастера насправді ближча позицій колишніх президентів Барака Обами і Джорджа Буша.

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