Макмастер веде переговори з цивільними і військовими лідерами Пакистану

Однією з головних тем дискусій радника Білого дому з питань національної безпеки є ситуація в Афганістані

Радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт Макмастер перебуває в Пакистані, де обговорює з представниками цивільної і військової влади двосторонні проблеми безпеки і зусилля щодо стабілізації ситуації в сусідньому Афганістані.

Макмастер прибув до Ісламабада в понеділок після того, як напередодні провів переговори з афганськими лідерами в Кабулі для аналізу і оцінки антитерористичних місій і заходів США з боротьби з екстремістами в цій країні.

Після зустрічі Макмастера з радником прем’єр-міністра Пакистану із зовнішньої політики Сартаджем Азізом було оприлюднено офіційну заяву, в якій сказано, що Ісламабад висловив свою стурбованість з приводу погіршення ситуації в Афганістані.

У заяві наголошується, що Азіз «знову підтвердив» прихильність Пакистану спільним зусиллям з міжнародним співтовариством щодо підтримки заходів, спрямованих на досягнення примирення в Афганістані. У заяві наголошується, що Макмастер визнав втрати, яких зазнав Пакистан в боротьбі з екстремізмом і тероризмом.

«Він підтвердив прихильність нової адміністрації тісній співпраці з Пакистаном заради зміцнення взаємовигідних зв’язків і досягнення загальних цілей – встановлення миру і стабільності в Афганістані та регіоні», – йдеться в заяві.

Це перша поїздка Макмастера в даний регіон після призначення на посаду радника з національної безпеки при президенті Дональду Трампу. Його візиту передували заклики американських військових направити до Афганістану ще кілька тисяч військовослужбовців для зміцнення нинішнього контингенту із приблизно 8400 американських солдатів, з тим, щоб вийти з «глухого кута» в боротьбі з Талібаном.

Макмастер не коментував питання про збільшення контингенту.

У бесіді з журналістами місцевої афганської телекомпанії після завершення зустрічей в Кабулі Макмастер уникнув відповіді на запитання, чи нова стратегія, яку розробляє адміністрації Трампа, передбачає збільшення чисельності американських військ в Афганістані.

«Частиною нової стратегії буде те, що вирішить президент. Від президента Трампа залежить, чим ми будемо займатися тут. Він визначить, які оптимальні дії потрібно зробити, щоб прискорити досягнення прогресу у війні і допомогти принести міцний мир і безпеку афганському народу», – заявив Макмастер телекомпанії TOLOnews.

Він також звернувся з посланням до лідерів в Пакистані, де, як припускає афганська влада, бойовики Талібану створили притулок, і звідки вони здійснюють атаки на територію Афганістану за допомогою розвідувального відомства сусідньої країни.

Напружені відносини

«Всі ми протягом багатьох-багатьох років сподівалися, що лідери Пакистану усвідомлюють, що в їхніх інтересах є переслідувати ці угруповання менш вибірково, ніж в минулому, і що кращий спосіб проводити свої інтереси в Афганістані та інших країнах за допомогою дипломатії, а не підконтрольних груп , які займаються насильством», заявив Макмастер.

Пакистанська влада відкидає звинувачення в приховуванні талібів і стверджує, що недавні антитерористичні операції зруйнували інфраструктуру терористів, особливо в прикордонних територіях. Ісламабад наполягає, що бойовики втекли до десятків районів Афганістану, які контролюються Талібаном.

Взаємні звинувачення в приховуванні антидержавних збройних угруповань і підтримці терористичних атак у відношенні один до одного, які звучать в останні роки, привели до погіршення відносин між Афганістаном і Пакистаном.

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