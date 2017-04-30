Як у США надають медичну допомогу біженцям

Розповідаємо, як у США біженці можуть отримати медичну допомогу на прикладі однієї поліклініки, де спеціалізуються на допомозі саме біженцям, і де враховують особливості, як правило, трагічного минулого цих людей.

Бімаль Чхатрі регулярно проходить медичне обстеження у поліклініці сімейної медицини у місті Шарлотсвілл, штат Вірджинія. Минулого року Бімалю зробили пересадку нирки.

«Я б давно вже помер, у мене не було грошей платити за діаліз чи трансплантацію у таборі біженців», - каже біженець з Бутану Бімаль Чхатрі.

20 років Бімаль прожив у таборі біженців у Непалі, куди втік з Бутану, де народився і виріс. «Я один зі 110 тисяч, які залишили Батьківщину, рятуючись від переслідувань», - каже він.

Лубна Аббас емігрувала з Іраку. До США приїхала 6 років тому і негайно пішла до лікаря зі скаргами на біль у спині.

«З моїми дисками, бували дні, коли я не могла поворушитися. Тепер я можу ходити, працюю на двох роботах. Я дуже вдячна за надану мені допомогу у поліклініці і за все, що ми отримали у США», - каже біженка з Іраку Лубна Аббас.

Лубна і Бімаль - серед понад 3 тисяч біженців, які отримали медичну допомогу у цій вірджинській поліклініці, яку заснувала Ферн Гаук.

«Більшість біженців не мали доступу до нормального медичного забезпечення перед тим, як прибути до США. А проблем у них чимало, медичних та психологічних. Це необхідно брати до уваги і при цьому зважати на їх культуру, віру і пережиті травми. Я подумала, що допомогу вони можуть отримати у нашій поліклініці, де у лікарів та медсестер буде досвід комплексного підходу до лікування біженців», - розповідає засновниця медцентру Ферн Гаук.

Наша мета – мати здорових і продуктивних членів у нашому суспільстві, щоби вони почували себе інтегрованими і були задоволені життям

На першому прийомі лікарі можуть звернутися до послуг перекладачів. На консультацію їм виділено повну годину. Утім діагностика і лікування - лише частина процесу лікування біженців, - каже Ферн Гаук. Цій категорії населення інколи важко зрозуміти переваги профілактичних заходів.

«Чимало жінок, наприклад, ніколи не робили мамографію, не знають що таке мазок. Так що нам доводиться пояснювати їм, що це за тести, чому ми їх рекомендуємо. Ми проводимо багато роз’яснювальної роботи», - каже Ферн Гаук.

Ще складніше розмовляти з біженцями про посттравматичний стресовий розлад і клінічну депресію.

«Уявіть собі, що людина знаходилася в країні посеред війни і бачила на власні очі загибель рідних, можливо, пережила залякування, повинна була тікати, вона пережила серйозну травму»​, - говорить психолг Клавдія Ален.

У той час як надання медичних послуг іноземцям - робота складна, медперсонал розуміє важливість покладених на них зобов’язань.

«Наша мета – мати здорових і продуктивних членів у нашому суспільстві, щоби вони почували себе інтегрованими і були задоволені життям, і раді працювати на користь громади», - каже лікарка Ферн Гаук.

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