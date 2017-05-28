Консервація тунелей на кордоні США з Мексикою: "Буримо отвір і заливаємо його цементом"

Дональд Трамп не полишає ідеї збудувати на кордоні з Мексикою суцільну стіну, яка на його погляд зупинить нелегальних мігрантів та торгівців наркотиками. Однак, чимало експертів сумніваються в ефективності стіни. Адже, наркоторговці давно навчилися обходити загорожі, риючи підземні тунелі під ними, якими разом з наркотиками до США потрапляють й нелегальні мігранти. З часу, коли у 2006-му році за адміністрації Джорджа Буша молодшого, постали перші паркани на кордоні, під ними було викопано щонайменше 148 тунелів. Найбільше риють в урбанізованих містах в Аризоні та Каліфорнії.

Як шлях контрабанди наркотиків тунелі почали будувати на початку дев’яностих. З того часу американські правоохоронці виявили на кордоні з Мексикою понад 220 тунелів. Щонайменше шістдесят знайшли у районі міста Сан-Дієго, що межує з мексиканською Тіхуаною.

Речник прикордонної служби пояснює, чому цей відрізок кордону користується популярністю у копачів тунелів.

"Бачите, це індустріальний район. Тут багато складів, протягом дня гуркотить багато вантажівок. Тож контрабандисти таким чином зливаються з місцевістю", - каже речник прикордонної служби​ Хосе Гернандес​.

Постійний гуркіт вантажівок на американському боці кордону та густозаселеність району на мексиканській стороні дозволяють непомітно копати тунелі.

Наркоторговці не жалкують грошей на побудову підземних переходів. На їх буріння, обладнання освітленням, вентиляційною та дренажними системами, телефонним зв’язком, коліями для вагонеток, нерідко потрібно до двох мільйонів доларів.

Цей тунель знаходиться на глибині 20 метрів, і простягається на 70 метрів під кордоном.

Вони знайшли вхід до цього тунелю під підлогою у ванній кімнаті

Для виявлення таких катакомб американські прикордонники мають спеціальне обладнання, як то георадари та сенсори. Ленс Ленор очолює групу виявлення тунелів у Сан-Дієго, її членів жартома називають тунельними щурами. За його словами, тунелі переважно призначені для контрабанди марихуани. Адже «трава» займає багато місця, а головне має виразний запах, тож її важко перевезти через кордон непомітно. Наркоторговці вдаються до різних хитрощів аби замаскувати підземні переходи. "Наші колеги арештували тринадцять осіб на південь від нас, у Мексиці. Вони знайшли вхід до цього тунелю під підлогою у ванній кімнаті. Там були встановлені гідравлічні ліфти", каже Ленс Ленор.

Коли ми виявляємо підземний перехід, ми робимо позначку на поверхні, буримо отвір, і заливаємо його цементом

Американці мають відпрацьовану процедуру консервації тунелів. "Коли ми виявляємо підземний перехід, ми робимо п о значку на поверхні, буримо отвір, і заливаємо його цементом", - каже Ленс.

З 2007-го до 2015 року у Міністерстві внутрішньої безпеки США витратили майже 9 мільйонів доларів на консервацію тунелів з використанням цементу. Мексиканці мають інший підхід.

"Вони, як правило завалюють вхід до тунелю сміттям", - пояснює речник прикордонної служби​ Хосе Гернандес​

Оскільки такий метод ненадійний, контрабандисти змогли поновити роботу на щонайменше шістьох існуючих переходах. Мексиканські урядовці жаліються, що не мають коштів аби заливати тунелі цементом.

Через такі переходи контрабандисти переправляють тони наркотиків на мільйони доларів. Найдовший виявлений на сьогодні тунель, простягався на понад 730 метрів під землею.

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