Чому Меланії Трамп так важко ввійти в роль першої леді?

Меланія Трамп запросила впливових жінок відзначити Міжнародний жіночий день у Білому домі. Це перша за майже два місяці перебування Дональда Трампа на посаді президента публічна поява першої леді, яку її чоловік називає «дуже приватною особою».

"Святкувала Міжнародний жіночий день у Білому домі з неймовірними жінками"

З часу інавгурації в січні Меланія Трамп з’являлася на людях в кількох інших ситуаціях, але її присутність була тихою і малопомітною. Перша леді провела кілька тижнів у сімейному пентгаузі недалеко від центру Мангеттена, поки Дональд Трамп приступив до роботи у Вашингтоні. Тепер колишня модель робить свої перші кроки в дуже новій для неї публічній ролі.

Усі перші леді проходять через період адаптації, коли вони з’ясовують, як упоратися з однією з найбільш відповідальних ролей в американському політичному житті. На відміну від багатьох попередниць, які були політично досвідченим через те, що жили в шлюбі з губернаторами або членами Конгресу, Меланія Трамп все життя заміжня за бізнесменом, який ніколи не займав виборні посади, поки не став президентом.

З дітьми в лікарні

Ускладнює її входження в нову роль у Білому домі ще й рішення пари, за яким перша леді продовжуватиме жити у хмарочосі Трампа в Нью-Йорку, поки їхній 10-річний син Беррон не закінчить навчальний рік.

Меланія Трамп не поспішає наповнити співробітникам східне крило Білого дому, де розміщений офіс першої леді, наразі назвавши тільки соціального секретаря і начальника штабу. Президент говорив, що він не хоче заповнювати сотні урядових вакансій, оскільки вони «не є необхідними», імовірно, маючи на увазі і східне крило. Між тим, повільні темпи побудови команди співробітників також може ускладнювати роботу першої леді.

З дружиною японського прем'єр-міністра Акі Абе в японських садах. Флорида, 11 лютого 2017 р.

Попри все, популярність Меланії Трамп зросла на 16% з часу інавгурації 20 січня, згідно з нещодавнім опитуванням CNN, піднявшись до рівня 52% з 36%.

Кейт Андерсен Брауер, автор книги «Перші жінки», стверджує, що публіка бачить Меланію Трамп як заспокійливу силу і як когось, хто обійняв роль матері.

«Вона справді полярна протилежність йому», – зауважує Брауер, зазначаючи, що перша леді майже не твітить, на відміну від звички її чоловіка щоденно висловлюватися в Twitter. Меланія Трамп також уникала публіки протягом декількох тижнів після інавгурації, в той час як президент Трамп з’являвся на камерах ледь не кожного дня.

«Я гадаю, що більшість людей вважає привабливим той факт, що вона не жадає уваги так, як, очевидно, потребує її він», – підкреслює Брауер.

Джин Гарріс, професор політології і жіночих досліджень в Університеті Скрентона в Пенсильванії, говорить, що публіка дає Меланії Трамп «трохи періоду медового місяця», але передбачає, що настрій зміниться, якщо вона не переїде в Білий дім.

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